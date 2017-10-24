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Dünya

Rusya, Suriye tasarısını veto etti

Rusya, Suriye'deki kimyasal saldırılara ilişkin kapsamlı araştırmalar yapılması çağrısını yineledi

24 Ekim 2017 22:26

Rusya, Suriye'de kimyasal silah kullanımını soruşturan Birleşmiş Milletler misyonunun görev süresinin uzatılması talebiyle ABD tarafından hazırlanan karar tasarısını veto etti.

Oylamanın ardından konuya ilişkin açıklama yapan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) Başkanı ve Fransa Büyükelçisi François Delattre, oylamada 11 onay, 2 ret ve 2 çekimser oy kullanıldığını söyledi. Rusya ve Bolivya'nın ret oyu kullandığı, Çin'in ise çekimser kaldığı belirtildi.

Rusya, nisan ayında Han Şeyhun'da gerçekleşen ve 80 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan kimyasal saldırı başta olmak üzere, Suriye'deki kimyasal saldırılara ilişkin kapsamlı araştırmalar yapılması çağrısını yineledi.

ABD ve müttefikleri Han Şeyhun'da gerçekleşen kimyasal saldırıdan Şam'ı sorumlu tutarken, Suriye hükümeti ise 2014'ten bu yana kimyasal silah bulundurmadıklarını belirtmişti.

9'uncu veto

Rusya, iç savaşın başından bu yana 9. kez Suriye karar tasarısını reddetmiş oldu. 

BMGK'da bir tasarının kabul edilmesi için 15 üyeden en az 9'unun lehte oy vermesi ve daimi üyeler ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa'dan herhangi birinin veto yetkisini kullanmaması gerekiyor.

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