Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü: Han Şeyhun saldırısında sarin gazı kullanıldı

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW), Suriye'nin Han Şeyhun kasabasındaki saldırıda sarin gazı ya da benzer bir kimyasalın kullanıldığına ilişkin "inkar edilmez" bulgulara ulaştıklarını açıkladı.

Suriye'nin İdlib kentindeki Han Şeyhun kasabasında düzenlenen saldırıda en az 87 kişi hayatını kaybetmişti.

Suriye ordusu, kimyasal saldırı suçlamalarını reddetmişti.

Uluslararası gözlemci kuruluş OPCW, saldırıdan etkilenen 10 kurbandan aldıkları örnekleri dört laboratuarda inceledi.

OPCW Başkanı Ahmet Üzümcü, test sonuçlarının kurbanların sarin ya da sarine benzer bir maddeye maruz kaldığına ilişkin "inkar edilemez" bulgular sunduğunu söyledi.

Üzümcü ayrıca, güvenlik endişeleri olmasaydı OPCW kanıt inceleme misyonunun hemen kasabaya gitmeye hazır olduğunu belirtti.

Araştırma ekibinin kanıt toplama ve mülakatlara devam ettiği açıklandı.

İngiltere'nin Birleşmiş Milletler (BM) Büyükelçisi Matthew Rycroft da, İngiliz araştırmacıların Suriye'de kimyasal silah saldırısı iddialarına konu olan Kan Şeyhun kasabasından alınan örneklerde sarin gazı kalıntıları bulduğunu söylemişti.

Türkiye de saldırıda 'Sarin gazı' kullanıldığını söylemiş Rusya ise bu iddiaları yalanlamıştı

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, ordunun Han Şeyhun kasabasında kimyasal saldırı düzenlediği iddiasının "yüzde 100 uydurma" olduğunu söylemişti.

Sağlık Bakanı Recep Akdağ ise, Türkiye'deki laboratuvar sonuçlarına göre, saldırıda "sarin gazı kullanıldığının kesinleştiğini" açıklamıştı.

Akdağ, saldırıda hayatını kaybeden bir kişinin idrarında sarin gazının iki farklı metotla tespit edildiğini, bunun da uluslararası açıdan teyit anlamına geldiğini savunmuştu.

TASS haber ajansına konuşan Rus Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zakharova ise, Sağlık Bakanı Akdağ'ın açıklamaları sorulduğunda kimyasal silah konusunun ilgili uluslararası ajansların alanına girdiğini söylemişti.

Sözcü ayrıca "Bana öyle görünüyor ki, Türkiye Sağlık Bakanlığı, (turist) sezonundan önce denizdeki suyun analiziyle ve tatil köyleri de dahil olmak üzere gıda ürünlerinin kalitesiyle ilgilenmeli" demişti.

Donald Trump yönetimi, kimyasal saldırı iddiası sonrası Suriye ordusuna ait uçaklar Tomahawk füzeleriyle vurmuştu.