"Rusya, Suriye'nin Ayn İsa kasabasında YPG ile üç ortak gözlem noktası kurmaya hazırlanıyor"

Rusya'nın Suriye'de YPG ile birlikte üç adet ortak gözlem ve gözetim noktası kurma konusunda anlaştığı iddia edildi.

İddiaya göre bu gözlem noktaları Ayn İsa'da kurulacak.

Habertürk'ten Çetiner Çetin'in haberine göre, Rusya askeri yetkililer ile YPG’li bazı isimlerin dün Kamışlı kentinde bir araya gelerek bölgedeki güvenliğin hareketliliğin sağlanmasına dair ortak iş birliği çerçevesi oluşturdukları ve ilk adım olarak da ortak gözlem noktaları kurulması hususunda anlaşmaya varıldığı kaydedildi.

Haberde Suriye hükümeti yetkilileri ve Rusya askeri yetkililerinin Suriye'nin Ayn İsa'da toplandığı, ardından da YPG’li 7 üst düzey yetkilileri davet ettikleri ve 3 saati aşan bir görüşmenin ardından Türk askeri bölgelerine yakın ve içinde YPG’lilerin de yer alacağı üç stratejik bölgeye ortak gözlem noktanın kurulması konusunda anlaştıkları belirtildi.

Ayn İsa beldesi Tel Abyad'a bağlı olup Rakka'nın 55 km kuzeyinde, uluslararası M4 kara yolu üzerinde bulunuyor.