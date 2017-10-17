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Dünya

Rusya, Suriye muhalefetiyle siyasi çözüm sürecini görüştü

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 17 Ekim (DHA) – Rusya Devlet Başkanı’nın Orta Doğu ve Afrika ülkelerinden sorumlu özel temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, “Devletin inşaatı” hareketi lideri Luaey Hüseyin’in önderliğindeki Suriye muhalefet

17 Ekim 2017 13:46

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 17 Ekim (DHA) – Rusya Devlet Başkanı’nın Orta Doğu ve Afrika ülkelerinden sorumlu özel temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, “Devletin inşaatı” hareketi lideri Luaey Hüseyin’in önderliğindeki Suriye muhalefetiyle ülkedeki siyasi çözüm sürecini görüştü.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Görüşme sırasında Suriye’de oluşan duruma değinildi ve ülkedeki siyasi sürecin daha da güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekildi” denildi.
Rusya, Suriye’nin geleceğinin Suriye halkı tarafından BM Güvenlik Konseyi’nin 2254 numaralı kararı temelinde Suriye diyaloğu üzerinden belirlenmesi gerektiğinin bir kez daha altını çizdi.

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