Rusya: Suriye, İsrail uçaklarının fırlattığı füzeleri vurdu

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 9 Nisan (DHA) - Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye füze savunma sistemlerinin, İsrail uçakları tarafından fırlatılan füzeleri vurduğunu açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı\'ndan yapılan açıklamaya göre, iki İsrail F-15 savaş uçağı tarafından 03.25-03:53 arası Suriye hava sahasına girmeden Lübnan hava sahasından saldırı gerçekleştirdi.

Açıklamada, İsrail uçaklarının toplam sekiz roket attığını ve bunlardan beşinin Suriye hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği belirtildi.