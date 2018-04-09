T24 LogoT24 Logo
Dünya

Rusya: Suriye, İsrail uçaklarının fırlattığı füzeleri vurdu

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 9 Nisan (DHA) - Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye füze savunma sistemlerinin, İsrail uçakları tarafından fırlatılan füzeleri vurduğunu açıkladı

09 Nisan 2018 14:16

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 9 Nisan (DHA) - Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye füze savunma sistemlerinin, İsrail uçakları tarafından fırlatılan füzeleri vurduğunu açıkladı.
Rusya Savunma Bakanlığı\'ndan yapılan açıklamaya göre, iki İsrail F-15 savaş uçağı tarafından 03.25-03:53 arası Suriye hava sahasına girmeden Lübnan hava sahasından saldırı gerçekleştirdi.
Açıklamada, İsrail uçaklarının toplam sekiz roket attığını ve bunlardan beşinin Suriye hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği belirtildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Siyamend KaçmazMoskovaNisan DHARusya Savunma Bakanlığı SuriyeRusya Savunma BakanlığıF15SuriyeLübnanAçıklamada

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24