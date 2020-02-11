Rusya: Suriye'deki ortak devriye Türkiye olmadan yapıldı

Rusya’nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Yuriy Borenkov’un açıklamasına göre, Rus askeri polisleri Suriye’nin kuzeyindeki devriye görevlerini bir kez daha Türkiye olmadan gerçekleştirdi.

Sputnik'in aktardığına göre basın toplantısında konuşan Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Yuriy Borenkov, "Türkiye tarafının ortak devriyeye katılmamasından dolayı, Rus askeri polisleri devriye görevlerini yalnız gerçekleştirdi. Devriye görevlerinin tamamı onaylanan planlar doğrultusunda yerine getirildi ve olaysız geçti" dedi.

Borenkov’a göre, Haseke’deki güzergâhta yapılan devriye görevi Halep ve Rakka’nın yanı sıra, Kamışlı güzergâhı üzerinde devam etti.

Diğer yandan İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesinde yasadışı silahlı örgütler tarafından ateşkes ihlalleri de tekrarlandı. Son 24 saatte 21 kez ateş edildi.

Böylece Türkiye bir hafta içinde üçüncü kez devriyeye gelmemiş oldu. Türkiye daha önce 3 ve 6 Şubat’ta devriyeye katılmamıştı.