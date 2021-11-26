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Dünya

Rusya: Suriye'deki militanlar, provokasyonlar için kimyasal madde stoğu yaptı

"Teröristler, Suriye hükümeti birliklerini, sivillere karşı kimyasal silah kullanmakla suçlama amacıyla provokasyonlar düzenleme niyetinde" 

26 Kasım 2021 00:30

Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, İdlib bölgesindeki Nusra Cephesi militanlarının, Suriye ordusunu kimyasal silah kullanmakla suçlamak amacıyla toksik madde stokladığını duyurdu.
 
Sputnik'in haberine göre, Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Tuğamiral Vadim Kulit, İdlib'deki El Kaide bağlantılı Nusra Cephesi militanlarının kimyasal saldırı provokasyonuna hazırlandığını ifade etti.
 
Kulit, bugünkü basın toplantısında, "Merkezimiz, Nusra Cephesi terör örgütü militanlarının İdlib bölgesindeki Sarmada kasabası yakınlarındaki bir yeraltı sığınağında toksik maddeler içeren konteynerler stokladığı yönünde bilgi aldı. Elde edilen verilere göre teröristler, Suriye hükümeti birliklerini, sivillere karşı kimyasal silah kullanmakla suçlama amacıyla provokasyonlar düzenleme niyetinde" dedi.
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