Rusya: Suriye'deki militanlar, provokasyonlar için kimyasal madde stoğu yaptı

Sputnik'in haberine göre, Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Tuğamiral Vadim Kulit, İdlib'deki El Kaide bağlantılı Nusra Cephesi militanlarının kimyasal saldırı provokasyonuna hazırlandığını ifade etti.
Kulit, bugünkü basın toplantısında, "Merkezimiz, Nusra Cephesi terör örgütü militanlarının İdlib bölgesindeki Sarmada kasabası yakınlarındaki bir yeraltı sığınağında toksik maddeler içeren konteynerler stokladığı yönünde bilgi aldı. Elde edilen verilere göre teröristler, Suriye hükümeti birliklerini, sivillere karşı kimyasal silah kullanmakla suçlama amacıyla provokasyonlar düzenleme niyetinde" dedi.