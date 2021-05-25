Rusya, Suriye'deki hava üssüne uzun menzilli nükleer bomba taşıma kapasiteli uçaklarını yerleştirdi

Rusya, Suriye'deki Hmeymim askeri hava üssüne uzun menzilli nükleer bomba taşıma kapasiteli uçakları konuşlandırdığını açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Tupolev Tu-22M3 tipi üç uzun menzilli bombardıman uçağı Suriye'nin Akdeniz kıyısındaki Hmeymim hava üssüne konuşlandırıldı.

Reuters'ın haberine göre; Rusya, geçmişte Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı desteklemek için Hmeymim hava üssünden hava saldırıları gerçekleştirmişti.

Açıklamaya göre, hava üssünün pistleri uzatıldı ve her tipteki uçağın hava üssünü kullanabilmesi için bir pist yenilendi.

Hava üssüne konuşlandırılan üç bombardıman uçağı Rusya'daki esas üslerine dönmeden önce Akdeniz'de tatbikat uçuşları gerçekleştirecek.