Rusya: Suriye'de YPG kontrolündeki cezaevine yapılan saldırı sonucunda teröristler kaçtı

Sputnik'in aktardığına göre Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Oleg Juravlyov, cuma günkü basın brifingde, “Elde edilen bilgiye göre, Haseke şehrinde Kürt oluşumların kontrolündeki cezaevine saldırı sonucu, terör faaliyetlerine karışan belirsiz sayıdaki kişi bu cezaevinden kaçmayı başardı” açıklamasında bulundu.