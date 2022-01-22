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Dünya

Rusya: Suriye'de YPG kontrolündeki cezaevine yapılan saldırı sonucunda teröristler kaçtı

22 Ocak 2022 13:29

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, Haseke’de YPG kontrolündeki cezaevine düzenlenen saldırı sonucu, cezaevinde tutulan radikal İslamcı IŞİD teröristlerinin kaçmayı başardığını belirtti.
 
Sputnik'in aktardığına göre Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Oleg Juravlyov, cuma günkü basın brifingde, “Elde edilen bilgiye göre, Haseke şehrinde Kürt oluşumların kontrolündeki cezaevine saldırı sonucu, terör faaliyetlerine karışan belirsiz sayıdaki kişi bu cezaevinden kaçmayı başardı” açıklamasında bulundu.
 
Cezaevinden kaçan teröristleri etkisiz hale getirme operasyonuna ABD savaş uçaklarının katıldığını belirten Juravlyov, “Savaş uçaklarının kullanımı, kentsel altyapının tahribatına ve sivil kayıplara yol açması kuvvetle muhtemel” diye ekledi.
Juravlyov, 'Suriye’nin kuzeydoğusundaki özerk idarenin' yönetimine, Suriye’nin meşru hükümetiyle çatışmadan vazgeçme ve sivillerle kamu kurumlarının güvenliğini sağlama çağrısında bulundu.

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