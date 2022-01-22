Rusya: Suriye'de YPG kontrolündeki cezaevine yapılan saldırı sonucunda teröristler kaçtı

Sputnik'in aktardığına göre Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Oleg Juravlyov, cuma günkü basın brifingde, “Elde edilen bilgiye göre, Haseke şehrinde Kürt oluşumların kontrolündeki cezaevine saldırı sonucu, terör faaliyetlerine karışan belirsiz sayıdaki kişi bu cezaevinden kaçmayı başardı” açıklamasında bulundu.
Cezaevinden kaçan teröristleri etkisiz hale getirme operasyonuna ABD savaş uçaklarının katıldığını belirten Juravlyov, “Savaş uçaklarının kullanımı, kentsel altyapının tahribatına ve sivil kayıplara yol açması kuvvetle muhtemel” diye ekledi.
Juravlyov, 'Suriye’nin kuzeydoğusundaki özerk idarenin' yönetimine, Suriye’nin meşru hükümetiyle çatışmadan vazgeçme ve sivillerle kamu kurumlarının güvenliğini sağlama çağrısında bulundu.