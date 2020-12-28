Rusya, Suriye'de Ayn İsa'ya daha çok askeri polis gönderdi

T24 Dış Haberler

Muhalif gruplar arasında çıkan bir çatışmanın ardından Rusya'nın Suriye'nin kuzeyindeki Rakka'ya daha çok askeri polis ünitesi gönderdiği belirtildi.

Kommersant'ın aktardığına göre Suriye için Rusya Uzlaşma Merkezi'nin liderlerinden Amiral Viyaçeslav Stinik, Hakka ilindeki Ayn İsa beldesine gönderilen ünitelerin çatışmaları durdurmayı hedeflediğini ifade etti.

Stinik, taraflara topçu atışını durdurma çağrısında bulundu.

Geçen haftalarda Rusya'nın Ayn İsa'da SDG ile birlikte üç adet ortak gözlem ve gözetim noktası kurma konusunda anlaştığı duyurulmuştu.