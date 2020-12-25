Rusya, Suriye'de Ayn İsa’nın güneyine üs kurdu

Rus güçleri Rakka'nın kuzeyindeki Ayn İsa kasabasının güney kırsalındaki Kalata köyünde yeni bir askeri üs kurdu. Diğer yandan kasabanın kuzeyindeki Cehbel ve el-Mişerfah köyleri, iki taraf arasında düzenlenen karşılıklı füze saldırıları sırasında Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ve Türkiye yanlısı gruplar arasında çatışmalara tanık oldu.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), içinde askeri ve lojistik teçhizat bulunan kapalı konteynerlerle yüklü 22 kamyonluk bir konvoyun, 24 Aralık'ta Rus güçler tarafından Ayn İsa'daki üslere getirildiğini duyurdu.

Haseke ve Halep yolu (M4) yakınlarındaki Ayn İsa kırsalındaki Cehbel ve el-Mişerfah köylerinde bir tarafta silahlı muhalif gruplar, diğer tarafta da SDG güçleri arasında topçu, orta ve ağır makineli tüfeklerle şiddetli çatışmalar yeniden başladı. Aynı şekilde çarşambayı perşembeye bağlayan gece de Rakka'nın kuzeyindeki Tel Ebyad'ın batısında bulunan Hoşan köyüne bombalı saldırı düzenlendi.

Suriye Milli Ordusu ve SDG arasında 18 Aralık'ta patlak veren çatışmalar, Türkiye'nin Ayn İsa'yı kontrol etme ve Fırat'ın batı ve doğusunda SDG'nin kontrolündeki bölgeler arasında bağlantıyı kesme girişimiyle sona erdi.

Rus kuvvetler, bölgedeki çatışmaların ardından Ayn İsa, Tel Tamer, Haseke ve Halep'in geri kalan bölgelerini birbirlerine bağlayan uluslararası M4 Haseke- Halep yolunu kapatma kararı aldı.

Ayn İsa'da Türk güçlerin ve grupların hamlelerin artarken Suriye güçleri, Haseke ve Halep arasındaki M4 yolunu 20 Aralık'ta açılmasının ardından yeniden geçişlere kapattı. Şarkrak'taki silolara konuşlanan güçler, araçları ve Rus devriyelerini hedef aldı. Türk güçleri, Ayn İsa'daki gerilim sonlanana kadar ticari taşımacılığı ve geçişleri durdurmaya karar verdi.

Rus ve Türk subaylar geçen pazartesi günü Ayn İsa'daki koşulları görüşmek üzere Rakka kırsalındaki Şarkrak silolarında bir araya geldi. Toplantıdan beklenen sonuç tam olarak alınamadı. Aynı şekilde Rus subayların, rejim güçlerinin ve SDG temsilcilerinin bir başka toplantısında da SDG, Ayn İsa'dan tamamen geri çekilme ve bu bölgeyi tamamen rejim güçlerine teslim etmeye ikna edilemedi.