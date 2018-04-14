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Dünya

Rusya: Suriye 103 füzeden 71'ini yakaladı

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 14 Nisan (DHA) - Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Yönetim Başkanı Sergey Rudskoy, Suriye hava savunma sistemlerinin batı ülkelerinin Suriye’ye gönderdikleri 71 füzeyi yakaladıklarını açıkladı

14 Nisan 2018 17:09

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 14 Nisan (DHA) - Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Yönetim Başkanı Sergey Rudskoy, Suriye hava savunma sistemlerinin batı ülkelerinin Suriye’ye gönderdikleri 71 füzeyi yakaladıklarını açıkladı. ABD, Fransa ve İngiltere, Suriye’ye yaptıkları saldırıda 103 füze kullandı.
Rudskoy basın toplantısında yaptığı açıklamada, “71 füze yakalandı. Füze saldırısını geri püskürtmek için Suriye’nin S-125, S-200, ‘Buk’, ‘Kvadrat’ ve ‘Osa’ kompleksleri kullanıldı. Bu Suriye’de bulunan komplekslerin yüksek verimliliğini ve bizim uzmanlarımız tarafından hazırlanan askerlerin yüksek eğitim düzeylerini gösteriyor” dedi ve ekledi:
\"Bu saldırının kimyasal silah saldırısına değil, Suriye birliklerinin uluslararası terörle mücadelesindeki başarılarına bir yanıttır.
\"Bu saldırı tam da Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü’nün Şam’da kimyasal silah kullanımı olduğu öne sürülen Duma şehrinde soruşturmanın yürütülmesine ilişkin çalışmalara başlayacağı gün gerçekleştirildi.
\"Suriye’de kimyasal silah üretiminin yapılacağı hiçbir yapının bulunmadığına dikkatinizi çekmek isterim\"

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