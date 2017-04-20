Rusya: St.Petersburg saldırısının finansmanı Türkiye’den

Rusya'nın St. Petersburg kentinde Nisan ayı başında metroda düzenlenen ve 14 kişinin ölümüne neden olan saldırıyı soruşturan Rus yetkililer, metro saldırısına sağlanan mali desteğin "Türkiye'de aktif olan uluslararası bir terör örgütünün üyesinden alındığını" iddia etti.

Moskova'daki bir mahkemede metro saldırısını soruşturan Rusya Soruşturma Kurulu'nun saldırıyı organize ettiğinden şüphe edilen Abror Azimov'un ağabeyi Akram Azimov'un tutuklanması yönündeki talebi ele alındı.

"Para Türkiye'den geldi"

RIA ajansının haberine göre, Azimov'un tutuklanmasına karar verilen duruşmada zanlının St. Petersburg bombacısı Ekbercan Celilov için gerekli parayı Türkiye'den transfer ettiği belirtildi.

Haberde, mahkeme kararında "Akram Azimov'un bombacı ile telefon görüşmeleri yaptığı ve daha sonra Türkiye'deki bir terör örgütü üyesinden aldığı paraları kardeşine aktardığı” bilgisinin yer aldığı kaydedildi.

Söz konusu terör örgütünün hangisi olduğu ise belirtilmedi.

Saldırıda hayatını kaybeden 22 yaşındaki Ekbercan Celilov'un Kırgızistan doğumlu bir Rus vatandaşı olduğu tespit edilmişti. Rus iç istihbarat servisi FSB, saldırının organizatörlerinden bir olarak kabul ettiği 1990 doğumlu Abror Azimov'un ise intihar bombacısını eğittiğini bildirmişti.

14 kişi hayatını kaybetmişti

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı ancak soruşturmayı yürüten Rus yetkililer, saldırının IŞİD militanlarıyla olası bağlantılarını araştırdıklarını kaydediyor.

Patlama, 3 Nisan 2017'de Senneya Meydanı ve Teknoloji Enstitüsü adlı metro durakları arasında bir vagonda meydana gelmişti. Olaydan kısa bir süre sonra ikinci bomba Vosstaniya Meydanı durağında bulunmuş ve etkisiz hale getirilmişti.

Metroda meydana gelen patlama sonucu 14 kişi hayatını kaybetmiş, 47 kişi de yaralanmıştı.

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DW/Reuters/BS/HS