Rusya Srebrenitsa tasarısını veto etti



Srebrenitsa Katliamı'nın 20'nci yıl dönümüne kısa bir süre kala BM Güvenlik Konseyi'ne İngiltere'nin inisiyatifiyle gelen karar tasarısı Rusya'nın veto etmesi sonucu reddedildi. Tasarı, 1995 yılında Bosna Savaşı sırasında yaşanan Srebrenitsa Katliamı'nın sert şekilde kınanmasını öngörüyordu. Rusya'nın karar tasarısında ‘soykırım' ibaresi geçtiği için tasarıyı veto ettiği bildirildi. Rusya'nın BM nezdindeki büyükelçisi Viati Çurkin, tasarının yapıcı olmadığını, Bosnalı Sırpları savaş suçlarından ötürü sorumlu tutup, Balkanlar'da barışın kurulmasına hizmet etmediğini söyledi. Angola, Çin ve Nijerya ise oylamada çekimser kaldı.

Belgrad yönetimi, Srebrenitsa Katliamı'nın 20'nci yıldönümünde kınanmasını öngören BM Güvenlik Konseyi kararının çıkmaması için mücadele ediyordu. Ancak Sırbistan Başbakanı Aleksandar Vuçiç'in Cumartesi günü yapılacak anma törenlerine katılması beklenirken, Sırbistan Cumhurbaşkanı Tomislav Nikoliç Rusya'nın vetosunu memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

1995 yılında Bosna Savaşı'nın sona ermesinden kısa bir süre önce Bosnalı Sırp milisler BM Güvenlik Bölgesi olan Srebrenitsa'ya girmiş ve çoğu erkek 8 bin Boşnak'ı katletmişti. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa kıtasının gördüğü en büyük katliam olarak kabul edilen Srebrenitsa katliamı Lahey Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi tarafından da ‘soykırım' olarak kabul edilmişti.