Rusya, Sputnik-V Covid-19 aşısının toplu dağıtımına gelecek ay başlanacağını duyurdu

T24 Dış Haberler

Rusya, geliştirdiği tartışmalı Koronavirüs aşısı Sputnik-V'nin toplu dağıtımına Eylül ayında başlanacağını duyurdu.

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, üretimin sürdüğünü ve aşıyı olan kişilerin gözlemlenmeye devam ettiğini bildirdi.

Muraşko aşının ilk olarak sağlık çalışanları ve öğretmenlere gönderileceğini belirtirken, Sputnik-V'nin sadece gönüllülere yapılacağını bir kez daha vurguladı.

Aşının 3.safha denemelerine 40 bin kişinin başvurduğunu ve 2 bin 500 kişinin seçildiğini bildiren bakan, bir kez daha ülkede başka aşıların da tescil edilme sürecinde olduğunu ifade etti.

Rusya, güvenlik endişelerine rağmen 20 ülkenin aşıdan 1 milyar dozdan fazla aşı talebinde bulunduğunu belirtiyor.