Rusya, Sputnik-V aşısının Omicron'a uygun 3. dozunu geliştirmeye başladıklarını duyurdu

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Rusya Doğrudan Yatırım Fonu(RDYF), Gamaleya Enstitüsü'nün geliştirdiği Sputnik-V aşısının Koronavirüs'ün Omicron varyantına karşı etkili olduğunu ancak aynı zamanda bu varyant için adapte edilmiş bir üçüncü doz aşı geliştirilmekte olduğunu ifade etti.

Aşının geliştirilmesine destek veren RDYF, Omicron'a adapte edilmiş aşı için Gamaleya Enstitüsü'nün çalışmalara başladığını ifade etti.

Açıklamada, "Çok ihtimal dahilinde gözükmese de modifikasyonun gerektiği bir senaryoda Sputnik'in Omicron versiyonu toplu üretime 45 günde hazır olabilir" denildi.

RDYF, 20 Şubat 2022 itibariyle uluslararası olarak yüzlerce milyon doz Sputnik Omicron güçlendirici dozunun kullanıma hazır olabileceğini, 2022 genelinde 3 milyar doz üretilebileceğini bildirdi.

Moderna, geçen cuma aşılarını yeni varyanta karşı modifiye edeceklerini belirtti. BioNTech ve Pfizer da iki hafta içinde durumla ilgili olarak ellerinde daha çok veri olacağını belirtti.