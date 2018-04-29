Rusya soruşturması - Trump: Özel yetkili savcı Mueller'i görevden almayı düşünmüyorum

ABD Başkanı Donald Trump, 2016 başkanlık seçimlerine Rusya'nın müdahalesini soruşturan özel yetkili savcı Robert Mueller'i görevden almayı planladığı iddialarını yalanladı.

Trump'ın başkanlık geçiş sürecinden sorumlu avukat Kory Langhofer Cumartesi günkü açıklamasında Mueller'in ekibinin on binlerce e-posta'yı yasa dışı yollarla ele geçirdiğini açıklamıştı.

Hukuki süreçle ilgili soruları yanıtlayan Trump, durumun 'iyi görünmediğini ve ekibinin üzüntü duyduğunu' söyledi.

Trump, "E-posta yazışmalarında bir şey olacağını sanmıyorum çünkü dürüstçe söylüyorum, daha önce de dediğimiz gibi gizli anlaşma yok" dedi.

Eski FBI Başkanı özel yetkili savcı Mueller'i görevden almayı düşünüp düşünmediğine dair bir soruya da Trump "Hayır düşünmüyorum" yanıtını verdi.

Demokratlar, Cumhuriyetçilerin 'Rusya soruşturmasını' kapatmaya çalışmalarından kaygılandıklarını dile getirmişti.

Trump'ın seçim kampanyasından sorumlu bazı yetkililere de soruşturma kapsamında suçlamalar yöneltiliyor.

Trump for America (Amerika için Trump TFA) adlı kampanyayı yürüten avukat Langhofer, Cumartesi günkü açıklamasında savcı Mueller'in soruşturma dahilinde on binlerce e-posta yazışmasını ele geçirdiğini duyurmuştu.

Trump for America ekibi, Donald Trump'ın Kasım 2016'da başkan seçilmesi ile Ocak ayındaki yemin törenine kadar geçen sürede yönetime bağlı Genel Hizmetler İdaresi'nin tesislerini ve e-posta hizmetlerini kullanıyordu.

Mueller'in ele geçirdiği e-postalarda aralarında Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'in de olduğu 13 yetkilinin adı geçiyor.

Rusya'nın ABD seçimlerine müdahalesini soruşturan özel yetkili savcı Mueller'in sözcüsü Peter Carr ise 'yanlış bir şey yapmadıklarını' söyledi.

Carr, "Süregelen cezai soruşturma kapsamında ele geçirdiğimiz e-postalar için hesap sahiplerinin rızasını aldık, uygun cezai süreçleri izledik" dedi.

New York Times'a konuşan hukuk uzmanları da Mueller'in e-posta yazışmalarını yasa dışı yollarla ele geçirdiğine dair bir işaret olmadığını ifade etti.

Mueller, soruşturma süresince yazışmalardaki verileri kullanıp Trump'ın eski danışmanı Flynn ile Rus Büyükelçi arasındaki telefon görüşmelerini sorguluyordu.

E-postalardan birinde, Trump'ın Beyaz Saray'a geçiş sürecinde görevli bazı yetkililerin, Flynn'in Rus Büyükelçi'yle, Obama yönetiminin Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulamasından sonra 29 Aralık tarihinde yaptığı görüşmeden haberdar olduklarını gösteriyor.

FBI'ın elde ettiği yazışmalardan bir kısmının, Trump'ın damadı ve danışmanı olan Jared Kushner'in de bulunduğu 12 kampanya ekibi üyesine ait olduğu bildiriliyor.

Aralık ayının başında, Eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn, Rusya'nın ABD Büyükelçisi ile olan ilişkisi hakkında FBI'a yalan söylediğini itiraf etmişti.

Amerikan New York Times (NYT) gazetesi, Flynn'in, Mueller ile işbirliği yaptığı ya da bu yönde müzakereler yürüttüğünü yazmıştı.