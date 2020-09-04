Rusya Soruşturma Komitesi, zehirlenen Rus muhalif Navalni'ye yönelik cinayet teşebbüsü iddiasını inceleme talimatı verdi

Rusya Soruşturma Komitesi, Batı-Sibirya Ulaştırma Müdürlüğü'ne Rus muhalif lider Aleksey Navalni'ye saldırı düzenlendiği konusunda muhalif ismin destekçileri tarafından sunulan dilekçeyi inceleme talimatı verdi.

Almanya, yapılan analizlerin Aleksey Navalni'yin Noviçok maddesiyle zehirlendiğini belirtirken Rusya'da bir bölge idaresi Navalni'ye yönelik cinayet teşebbüsü olup olmadığını araştıracak.

Moskova Basman Mahkemesi Hakimi Yevgeniya Nikolayeva'nın açıklamasına göre Rusya Soruşturma Komitesi, Navalni'ye saldırı düzenlendiğine dair dilekçenin incelenmesi için Batı-Sibirya Ulaştırma Müdürlüğü'ne talimat verdi.

İnceleme kararı, Yolsuzlukla Mücadele Vakfı Avukatı Vyaçeslav Gamadi'nin Soruşturma Komitesi'ne 'cinayete teşebbüs ve bir sivil toplum temsilcisinin canına kast' hakkında dilekçe vermesiniden sonra geldi.