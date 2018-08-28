Rusya son 40 yılın en büyük askeri tatbikatına hazırlanıyor

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 28 Ağustos (DHA) - Rusya, Eylül ayında, yaklaşık 40 yılın en büyük askeri tatbikatını başlatmaya hazırlanıyor.

Rusya Savunma Bakanı Sergei Shoigu\'nun Rus yayın organlarında yer alan açıklamasına göre, Vostok-2018 adlı tatbikat ülkenin orta ve doğu askeri bölgelerinde yapılacak.

Tatbikata yaklaşık 300,000 asker, 1,000\'in üzerinde uçak, iki donanma filosu ve tüm hava birlikleri katılacak. Shoigu, tatbikatın 1981 yılından bu yana yapılan en büyük tatbikat olacağını ifade etti.