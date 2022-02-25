Rusya sokaklarında Ukrayna'nın işgaline tepkiler: Şok, tam destek, protesto

Şok, dehşet ve şaşkınlık Rusya'nın başkenti Moskova ve güneydeki Rostov kenti sokaklarındaki halkın Ukrayna işgali hakkındaki duygularını en iyi özetleyen üç kelime olabilir. Ama sokaklarda çok sayıda kişinin görüşlerini alan BBC muhabirleri Devlet Başkanı Putin'in izlediği siyaset konusunda derin bir görüş ayrılığı olduğunu da gördü.

Rusya'nın St. Petersburg ve Moskova da dahil bir çok kentinde dün gündüz ve gece saatlerinde yapılan gösterilerde, Rus ordusunun Ukrayna'ya girişi protesto edilmiş; "Savaşa hayır" ve "Benim savaşım değil" gibi sloganlar dövizler dikkat çekmişti. Dünkü gösterilere polis sert bir şekilde müdahale etti ve yüzlerce kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Yoldan geçerken BBC mikrofonlarına konuşmak için duraklayan iki genç ve iyi giyimli erkek Ukrayna işgali konusunda oldukça rahat görünüyorlar.

Biri "Evet birşeyler duyduk ama tam olarak ne olup bittiğini anlayamadık" diyor.

Fakat arkadaşı onun sözünü kesiyor küfrederek. "Şok olduk. Benim hayatım boyunca hiç savaş olmadı ve şimdi ilk kez savaş göreceğiz" diyor.

Bu kişi, kendisinin ve arkadaşlarının Rusya hükümetinin yaptıklarından utanç duyduğunu söylüyor

Moskova sokaklarında konuştuğumuz parlak mavi yağmurluklu bir adam çok üzgün görünüyor.

"Ne yapacağımız belli değil ve çok korkutucu bir durum" diyor ve ekliyor:

"Fakat korkunun dışında, ülkemizi yönetenlerin yaptıkları ile ilgili bir dehşet ve bir utanç var. Benim çevremdeki arkadaşlarım arasında bu duygu çok yaygın.

"Şu an iktidarda olan kişilere hiç bir zaman oy vermedim ve şu anda Rusya'da bir bireyin siyasi hayata etkide bulunabilmek için yapabileceği herşeyi yaptım. Protestolara katıldım. Fakat şu anda herkes protestoya katılmakdan da korkuyor."

Bu kadın politikacıların halktan çok kendilerini düşündüklerini söylüyor

BBC'ye konuşan kadınlardan biri genel olarak savaşa karşı olduğunu ama şu an yaşananlar hakkında ne düşüneceğini bilemediğini söylüyor.

"Politikacılar kendi aralarında hesaplaşıyor, sıradan insanlar acı çekiyor. Ben ve ailem için iyi bir şey değil bu" diyor.

İşgale karşı olanların bir kısmı dün Moskova'nın Puşkin meydanında toplandı.

BBC Rusça Servisi'nden Anastasia Golubeva bir kaç yüz kişinin toplandığını ama polisin kısa süre sonra dağılma uyarısı yaptığını ve "Savaşa hayır" diye bağıran herkesin gözaltına alındığını anlatıyor.

Genç bir adam BBC'ye "Sabahtan beri ağlıyorum. Ukrayna'da insanlar ölüyor. Çocuklar ölüyor. Savaşan erkekler ölüyor. Sonra ne olacak? Bizim gibi 19-20 yaşlarında genç Rus erkekleri de savaşmaya mı gönderecekler?" dedi.

Protesto gösterisine gelmeye korkup korkmadığı sorulduğunda "Hayır. Bu korkutmuyor. Ukrayna ve sınırlarında olanlar korkutucu. Burada korkacağımız bir şey yok" diye cevapladı.

Putin yönetimine itirazını açıkça dile getirenler de var

Protesto gösterisinin biraz uzağında uçuk mavi ceketli bir adam Ukrayna'yı da Rusya'yı da desteklediğini ama Rusya Devlet Başkanı Putin'i desteklemediğini söylüyor. Rusya'da bu kadar açık konuşabilmek bu günlerde sık rastlanan bir şey değil.

"Bu iş liderimizin jeopolitik hırslarını tatmin etmek için yapıldı" diyor.

Fakat orta ve ileri yaşlarda iki erkek ve bir kadın işgale daha sıcak bakıyor.

Baseball şapkalı bir adam "Ukrayna'daki Rusların korunması" ihtiyacından söz ediyor. Ukraynalıları suçluyor ve "Bu duruma gelinmesi onların hatası. Tarih boyunca hep sorunluydular zaten" diyor.

Bu kadın Ukrayna'ya yönelik çok sert suçlamalar getiriyor

Pembe ceketli kadın da Ukrayna'daki Rus nüfusun korunması ihtiyacından söz ediyor. "Orada Ruslar yaşııyor" diyor.

Peki ama orada yaşayan Ukraynalılar hakkında ne düşünüyor?

"Ukraynalıların çoğu terörist" diye cevaplıyor. Bu konudaki bilgilerinin devlet televizyonu ve YouTube kanallarına dayandığını söylüyor.

"Bu barış için yapılıyor. Sonrasında her şey çok güzel olacak" diye ekliyor.

Rusya'nın güneyinde Ukrayna'nın ayrılıkçı bölgelerinden tahliye edilen çok sayıda insanın yaşadığı Rostov kentinde hava daha gergin.

Kırmızı ceketli bir kadın olayları nasıl değerlendireceğini bilemediğini söylüyor.

Rostov'daki bu kadın korktuğunu söylüyor

"Olan bitenden kaygılıyız çünkü çok yakınımızda. Fakat tam olarak ne olduğunu da bilemiyoruz. Televizyonlarda verilen haberlere pek inanmıyoruz."

Gri yün bereli ve kırmızı parkalı bir genç kadın "Çok korkutucu. Çocuklarımız için korkuyoruz" diyor.

Daha yaşlı bir adam ise üzüntüsünü gizleyemiyor.

Yaşananlardan çok üzgün görünen bir adam

"Biz bir zamanlar büyük bir savaş kazanmıştık. Şimdi birbirimizle savaşıyoruz" diyor.

Rusya liderliğinin giriştiği işgalin doğru bir adım olduğundan emin görünen bir kadın ise "Adil olan bu. Bizden alınan şimdi bize geri geliyor" diyor.

Bir başka kadın da işgalin doğru olduğundan aynı ölçüde emin.

"Gayet de güzel çıkarız bu işten. Büyük bir ülkeyiz. Zengin kaynaklarımız var. Hiç kimse bizi yaptırımlarla dize getiremez" diyor.