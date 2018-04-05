Rusya Skripal krizini BMGK'ya taşıyor

Eski çifte ajan Sergey Skripal ve kızının İngiltere'nin Salisbury kentinde Mart ayı başında zehirlenmesinin ardından Batı ülkeleri ile Rusya arasında yaşanan kriz sürüyor. Rusya, konunun Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi tarafından ele alınmasını istiyor. Bu çerçevede, Rusya’nın BM Temsilcisi Vasili Nebenzya, İngiltere Başbakanı Theresa May'in Skripal'in zehirlenmesinden Moskova’nın sorumlu olduğu şeklindeki iddiaları görüşmek üzere BM Güvenlik Konseyi'nin Perşembe günü toplanmasını talep etti.

İngiltere yapılan ilk incelemeler sonrasında Skripal'in zehirlenmesinden "büyük ihtimalle” Rusya’nın sorumlu olduğunu açıklamıştı. Rusya eski çifte ajan ve kızının zehirlenmesinden sorumlu olduğu yönündeki iddiaları reddediyor.

Rusya’nın soruşturmaya katılma talebi reddedildi

İngiltere’nin iddiaları Çarşamba günü Hollanda’nın Lahey kentindeki Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün (OPCW) özel toplantısında ele alındı. Rusya’nın Skripal olayının Rusya’nın da katılımıyla bağımsız bir şekilde araştırılması talebi ise çoğunluğun oyları ile reddedildi. Rusya’nın OPCW Temsilcisi Aleksander Şulgin, Çarşamba akşamı Lahey’de yaptığı açıklamada, İngiltere ve OPCW'nin yürüttüğü soruşturmanın yeterince şeffaf olmadığını savundu. OPCW'ye üye 41 ülkenin temsilcilerinin yer aldığı Yürütme Kurulu’nun toplantısında, Rusya'nın talebine İran ve Çin destek verdi.

OPCW'nin toplantısına katılan İngiliz heyeti Rusya’nın ortak araştırma talebine tepki göstererek, “sapkınlık” olarak nitelendirmişti. İngiliz heyeti Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Rusya'nın talebinin "bir şaşırtmaca taktiği” olduğunu savunmuştu.

OPCW'nin raporu haftaya açıklanacak

Salisbury'de olay yerinden numuneler ve Skripal ile kızından kan örnekleri alan OPCW'nin yaptığı incelemelerin sonuçlarını önümüzdeki hafta açıklaması bekleniyor. OPCW’nin toplantısında laboratuvar incelemelerinin sonuçlarının önümüzdeki hafta İngiltere’ye sunulacağı belirtildi. İngiltere’den yapılan açıklamada ise OPCW’nin sunacağı raporun kimyasal silahların önlenmesine ilişkin anlaşmayı imzalayan diğer ülkelerin de erişimine sunulacağı belirtilmişti.

Putin: Skripal olayında sağduyu bekliyoruz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ankara’daki temasları sırasında yaptığı açıklamada, Skripal olayına ilişkin tutumda “sağduyunun” hakim olması ve uluslararası ilişkilere verilen bu zararın devam etmemesi beklentisi içinde olduğunu söyledi.

AFP,dpa/JD,BK

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