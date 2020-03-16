Rusya, sınırlarını yabancı ülke vatandaşlarına kapatıyor

Rusya'nın yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sınırlarını 17 Mart itibarıyla yabancı ülke vatandaşlarına kapatacağı bildirildi.

Sputnik'in haberine göre; Rusya hükûmetinden yapılan açıklamada, ülke sınırılarının salgın nedeniyle yabancı ülke vatandaşlarına 1 Mayıs tarihine kadar kapatılacağı belirtildi.

Açıklamada, bu kısıtlamanın kamyon şoförleri, diplomatlar ve oturma izni olanlar için geçerli olmadığı kaydedildi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, geçen saatlerde ülkedeki Kovid-19 vakalarının sayısının 24 saatte 30 kişi daha artarak 93'e çıktığını açıklamıştı.