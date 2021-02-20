Rusya, sınırlarını çalışma vizesi olanlara açtı

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Rusya, çalışma vizesi olan yabancı ülke vatandaşlarına ülkeye giriş izni verileceğini, sadece işverenlerin yetkilileri önceden bilgilendirmesi gerektiğini ifade etti.

Koronavirüs önlemleri kapsamında Rusya sadece "alanlarında üst düzey uzman" olan yabancı vatandaşların ve ailelerinin, karşılıklı uçuş anlaşması imzaladığı ülkelerin vatadaşlarının ve öğrenci vizesi olanların ülkeye girmesine izin veriyordu.

Moscow Times'ın aktardığına göre çalışma veya öğretmenlik vizesi olan vatandaşlar 16 Şubat'ta çıkarılan kararname ile ülkeye girebilecek.

Göçmenlik avukatı Timur Beslangurov, ülkeye dönmek isteyen yabancı işçilerin işverenlerinin ilgili bakanlığa talep göndermesi gerektiğini ifade etti.