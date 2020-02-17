Rusya sınırında bekleyen TIR'lardaki 5 ton domates çöpe gitme tehlikesiyle karşı karşıya

Rusya'nın 150 bin tonluk domates kotasının dolması üzerine, Ukrayna-Rusya tampon bölgede domates yüklü yaklaşık 250 tırın bekleyişinde 10. gün doldu. Raf ömürleri de dolmak üzere olan domatesler alınmazsa yaklaşık 5 bin ton domatesin çöpe gideceği, 20-30 milyon dolar arasında zarar oluşacağı belirtildi.

Rusya'nın Türkiye'den domates ihracatında uyguladığı 150 bin tonluk kotanın dolması nedeniyle Türkiye'den giden domates yüklü tırların Ukrayna-Rusya sınırındaki tampon bölgede bekleyişi sürüyor. Rusya, 8 Şubat Cumartesi gününden itibaren domates yüklü tırların ülkeye girişine izin vermedi.

Ayrıca Samsun Limanı'ndan gönderilen domates yüklü bir gemi de aynı şekilde Tuapsi Limanı'ndan geri çevrildi. İhracatçılar, Tuapsi Limanı'ndaki geminin Samsun Limanı'na geri döndüğünü, ancak karayoluyla giden ve Ukrayna-Rusya sınırındaki tampon bölgedeki tırların bekleyişinin 10 günü doldurduğunu açıkladı.

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Hakkı Bahar, tampon bölgedeki bekleyişin bir haftayı geçtiğini, Rusya tarafından da herhangi bir açıklama olmadığını belirten Başkan Bahar, "Biz BAİB olarak bütün üyelerimize kota ile ilgili uyarıları yapmıştık. 'Kota 148 ton oldu, 'Kota 149 ton oldu', 'Kota 149,5 ton oldu' ve 'Kota doldu' diye mesaj yoluyla tüm üyelerimizi bilgilendirmiştik. Ancak 50 bin ton daha ek kota kararı alındığı haberleri üzerine ihracatçılarımız ürün göndermeye devam etti. Hem gemi açıkta bekletildi, hem de tırlar tampon bölgede bekletiliyor" diye konuştu.

"İlişkilerimizi domates konusuna sıkıştırmamalıyız"

Rusya'nın 150 bin tonluk kota uygulamasının 1 yıllık veya süreli bir kota olmadığını aktaran Hakkı Bahar, “150 bin ton senelik kota değil, bir tarih aralığı vermiyorlar. İster beş senede doldur, ister bir ayda doldur. Biz kota uygulamasının tamamen kaldırılmasını istiyoruz. Çünkü koskoca Rusya-Türkiye ilişkilerini sadece domates konusuna sıkıştırmamalıyız. Rusya'nın domates kotasını 50 bin daha uzattığı haberleri basına yansımıştı, ancak Rusya Bakanlar Kurulu'nun bu kararı henüz onaylamadığını biliyoruz" dedi.

Rusya'ya domates gönderen tüm ihracatçıları yeniden uyaran Bahar, “Hiç kimse BAİB veya diğer birlikler ve devletin resmi kanallarından bir bilgi, açıklama gelmeden Rusya'ya domates göndermesin. Resmi kaynaklardan bilgi alınmadan ürün sevkiyatı yapılmamalı. Resmi görüşmeler devam ediyor ama henüz bir açıklamada yapılmadı. İnşallah bir an önce açılır" diye konuştu.

"Domatesler gelse de çöpe gider"

Domates yüklü tırların Ukrayna-Rusya sınırındaki tampon bölgede beklemeye devam ettiğini aktaran Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Cüneyt Doğan, bazı ihracatçıların Ukrayna pazarında satmaya çalıştığını ama zor olduğunu kaydetti. tır şoförlerinin de 10 gündür araçlarında gecelediğini belirten Doğan, “Tırlar bu konuda küçük bir ev gibi müsait. İçinde yatakları var. Ulaşabildiğimiz bilgilere göre 150'nin üzerinde tır var. Tabi o domatesler geri gelse de artık çöpe gider. 50 bin ton ek kotayla ilgili de henüz resmi bir bilgi yok" dedi.