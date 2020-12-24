Rusya, silahları test etmek için Sovyet dönemi laboratuvarını yeniden açtı

Rusya, Sovyetler Birliği yıkılınca kapatılan Kuzey Kutbu’ndaki silah test laboratuvarını tekrar faaliyete geçirdi.

Sovyetler Birliği’nin çöküşüyle birlikte dönemin en gelişmiş test laboratuvarlarından biri olan Kuzey Kutbu’ndaki silah laboratuvarı kapatılmıştı. Kuzey Kutup Dairesi’nin üstünde kalan Arktik Bölgesindeki laboratuvarda restorasyon çalışmaları tamamlanırken, Rus devlet savunma sanayii şirketi Rostec, silah test laboratuvarının tekrar faaliyete geçirildiğini duyurdu.

Rostec Basın Servisi faaliyete geçirilen laboratuvarda eksi ve artı 60 dereceler arasında ve zor koşullarda küçük kalibreli silahlar, özel el bombaları ve roketlerin ve aynı zamanda 30 mm çaplarındaki patlayıcıların test edileceğini belirtti.

Laboratuvarda 3 ayrı test odasının bulunduğu ifade edilirken, ayrıca bu merkezde yeni silah üretimlerinin de gerçekleşeceği aktarıldı.

Rus savunma sanayi şirketi Rostec'in alt kuruluşlarından biri olan TsNIItochmash Başkanı Sergey Karasev laboratuvarın restorasyonunun tamamlandığını ve test aşamasında olduğunu belirterek merkezin son teknoloji makineler ile dijitalleştirildiğini söyledi. (İHA)