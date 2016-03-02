'Rusya sığınmacıları silah olarak kullanıyor'



Amerikan Senatosu'nda konuşan NATO Müttefik Kuvvetler Komutanı General Philip Breedlove, Rusya'nın Suriye'deki iç savaşı Avrupa'ya karşı kullandığını öne sürdü. Breedlove, Rusya'nın Suriyeli sığınmacıları Avrupa'ya karşı silah olarak kullandığı suçlamasını yöneltti.

Breedlove, Suriye'den Avrupa'ya yoğun sığınmacı akınının Avrupa ülkeleri üzerinde istikrarsızlığa yol açacak bir etkisi olduğunu ve bu durumun Moskova tarafından kullanıldığına dikkat çekti. NATO Generali, Rusya'nın ve Şam rejiminin sığınmacı akınını körüklemek üzere 'kasıtlı' olarak hava bombardımanları düzenleyip, varil bombaları kullandıklarını öne sürdü.

'Rusya hepimiz için tehdit'

Hâlihazırda Avrupa-ABD askeri ilişkileri üzerine görüşmeler yapmak üzere Washington'da bulunan General Breedlove, Rusya'nın ABD ordusu için de gittikçe artan bir tehdit olmaya başladığını vurguladı. General, "Rusya, rakip olmaya karar verdi ve uzun vadede ABD ve biz Avrupalı müttefikler ve ortaklar için artan bir tehdit olacak" dedi.

General Breedlove, Rusya'nın bu tutumunun kendi komşu ülkeleri için de geçerli olduğuna dikkat çekerek, Ukrayna'ya yaptığı askeri müdahaleyi örnek gösterdi.