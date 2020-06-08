Rusya, seyahat kısıtlamalarını gevşetme yönünde ilk adımları attı

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Rusya Başbakanı Mikhail Mishustin, yeni tip Koronavirüs salgınının yayılma hızını düşürmek için getirilen seyahat kısıtlamalarını gevşetme kararı aldı.

Mishustin'in imzaladığı kararnamaye göre Rus vatandaşlarının iş, eğitim veya hasta akrabalarıyla ilgilenmek için ülkeden ayrılabilecek.

Kararnameye göre yabancı vatandaşlarda hasta olan yakınlarını ziyaret etmek için Rusya'ya gelebilecek.

Rusya'da pazar günü 8 bin 984 yeni Covid-19 vakası tespit edildi. Ülkedeki toplam vaka sayısı 467 bin 673'e ulaştı. Ülkede son 24 saatte 134 kişi daha hayatını kaybederken ölü sayısı da 5 bin 859'a ulaştı.