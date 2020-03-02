Rusya, askeri polis birliklerinin Serakib'e girdiğini duyurdu

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Rusya Savunma Bakanlığı, bu akşamdan itibaren Rus askeri polisinin Suriye'nin İdlib eyaletindeki stratejik öneme sahip Serakib kasabasında konuşlandığını açıkladı.

Russia Today'in haberine göre, Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi'nden bir yetkilinin duyurusuyla Rus askeri polisi bölgeye giriş yaptı. Yetkili, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"2 Mart 2020 günü saat 17.00'den itibaren, M4 ve M5 karayolları boyunca araçların ve sivillerin güvenliğinin sağlanması ile bölgede sorunsuzca hareket edilmesinin önemi göz önüne alındığında, Rus askeri polis birimleri Sarakib'e giriş yaptı."

Haberin servis edilmesinin ardından Rus askeri polis birimlerinin kasabaya giriş görüntüleri paylaşıldı.

Serakib neden önemli?

Serakib kasabası, M4 ve M5 karayollarının birleştiği bölgede yer alıyor.

Şam yönetimi geçen haftalarda Serakib'i ele geçirmiş, Suriye'nin kuzeyinde Halep ile güneyinde başkent Şam'ı birbirine bağlayan kritik önemdeki M5 karayolunun kullanıma açıldığını duyurmuştu.

Muhalif gruplar ise geçen hafta stratejik öneme sahip bu kasabayı geri almış, M5 karayolunun bağlantısını kesmişti.

Rusya ve Türkiye, Eylül 2018'de imzaladıkları Soçi Mutabakatı'yla, bu iki yolu ve Serakib'i de kapsayacak şekilde bir çatışmasızlık bölgesi üzerinde anlaşmıştı. Anlaşmayla Suriye ordusu ve İdlib'deki muhalifler arasındaki çatışmasızlık bölgesi silahtan arındırılacak ve tampon bölge görevi görecekti.

Ancak Suriye ordusu önce Mayıs ayında, ardından Ekim ayında İdlib'e operasyon düzenledi. Bu operasyonlarda asıl hedef M4 ve M5 karayollarının kontrolünü yeniden eline almaktı. Bu operasyonlar sırasında Türkiye'ye ait iki gözlem noktası kuşatılmıştı.