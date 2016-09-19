Rusya seçimlerinde sandıktan 'Putin'in desteklediği parti çıktı'

Rusya'da parlamentonun alt kanadı olan Duma seçimlerinde, sandık çıkış anketlerine göre Devlet Başkanı Vladimir Putin'in desteklediği iktidar partisi Birleşik Rusya en az yüzde 44 oy aldı.

Duma seçimlerinde 450 milletvekili seçilecek.

Putin yaptığı açıklamada, "Kesin olarak söyleyebiliriz ki parti iyi bir netice elde etmiştir" dedi.

Sandık çıkış anketleri, milliyetçi çizgideki LDPR (Rusya Liberal Demokrat Partisi) ile Rusya Komünist Parti'ninse, her birinin yüzde 14-16 civarında oy aldıklarını gösteriyor.

Liberal muhalefet partileri yüzde 5'lik seçim barajını aşamamış gibi görünüyor.

Kamuoyu araştırma şirketi VTsIOM'nin sandık çıkış anketi Birleşik Rusya'nın yüzde 44.5 oy oranında olduğunu gösteriyor.

Kamuoyu Vakfı adlı kuruluşun anketindeyse bu oran yüzde 48.7 çıktı.

İki kurumun verileri LDPR ile Komünist Parti'den hangisinin ikinci olduğu konusunda ayrışıyor.

Ancak iki kuruma göre de bu partilerin oyları ile Birleşik Rusya'nınki arasında büyük bir fark var.

Anketler Adil Rusya partisinin yaklaşık yüzde 8 oranıyla dördüncü olduğunu gösteriyor.

Bu dört parti hâlihazırda Duma'da temsil ediliyor.

Yabloko'nun yüzde 3.5, Parnas'ın yüzde 1.2 oy civarında oy alacağı öngörülüyor.

Seçimlere katılım oranı 2011 seçimlerine kıyasla düşük oranda gerçekleşti.

Oy kullanımının bitimine iki saat kala seçmenlerin sadece yüzde 40'ının oy kullanmış olduğu aktarılıyor.

Seçim Komisyonu Başkanı Ella Pamfilova, seçimlerin tamamen yasalara uygun olarak gerçekleştirildiği konusunda güvenlerinin tam olduğunu söyledi.

Bir önceki seçimlerde hile yapıldığına dair iddialar başkent Moskova'da Putin karşıtı gösterilere neden olmuştu.

17 yıldır devlet başkanı veya başbakan olarak iktidarda bulunan Putin, resmi olarak herhangi bir partiye mensup değil.

Ancak Birleşik Rusya Putin'in "manevi", Başbakan Dmitri Medvedev'in fiili liderliğinde.

Putin, oy kullanımının sona ermesi ardından Başbakan Medvedev'le birlikte Birleşik Rusya'nın genel merkezini ziyaret etti.

Putin, "Hayatın insanlar için zor olduğunu, birçok problemin, birçok çözülmemiş problemin var olduğunu biliyoruz. Yine de bu sonucu aldık" dedi.

2011'deki son seçimde Birleşik Rusya yüzde 49,3, Komünist Parti yüzde 19,9, Adil Rusya 13,2, LDPR yüzde 11,6 oy almıştı.

Bağımsız seçim gözlem kuruluşu Golos akşamın erken saatlerine kadar ülke çapından kendilerine ulaştırılan usulsüzlük şikayetlerinin 1300 olduğunu söyledi.

Bu arada Rusya'nın 2014'te ilhak ettiği Kırım'da da ilk kez seçimler düzenlendi.