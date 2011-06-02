Rusya sebze ithalatını yasakladı

T24- Rusya hükümeti, Almanya'da görülen E.koli salgınını takiben Avrupa Birliği'nden tüm sebze ithalatını ve satışını yasakladı.

Rus yetkili Gennadi Onişenko, E.koli salgınından ölümlerin Avrupa'daki sıhhi düzenlemelerin işlemediğini gösterdiğini söyledi.

AB ülkelerinden ihraç edilen sebzelerin dörtte biri Rusya'ya gönderiliyor.

AB, Rusya'nın birlikten tüm sebze ithalatına yasak koymasını orantısız diye niteledi.

Öte yandan Alman ulusal sağlık enstitüsü Robert Koch RKI'nin başkanı, ölümcül E.koli salgınıyla mücadelenin aylar sürebileceğini bildirdi.

Enstitünün başkanı Reinhard Burger, ayrıca BBC'ye yaptığı açıklamada, "salgının kaynağını asla bulamayabileceklerini de" vurguladı.

Burger, İspanyol çiftçilerin, ürettikleri salatalıkların haksız yere suçlanmasından duyduğu üzüntüyü de dile getirdi.

E.koli salgınına şimdiye dek 1500'ü aşkın insan yakalandı.

Salgında şimdiye kadar Almanya'da 17, İsveç'te ise 1 kişi hayatını kaybetti.

E.koli, ölümle sonuçlanabilecek hemolik üremik sendrom HÜS'e yol açıyor.

HÜS, bir çok vakada, mide bağırsak enfeksiyonu, böbreklerde sorun yaratıyor.

Salgının kaynağı

Almanya'da araştırmacılar hala, ölümlere yol açmaya devam eden E.coli bakterisinin kaynağını bulmaya çalışıyorlar. İlk günlerde ölümcül bakterinin İspanya'da üretilen salatalıklardan geçtiği bildirilmişti; ancak daha sonra bu salatalıkların söz konusu bakteriyi taşımadığı anlaşıldı.

Bakteriden İspanya salatalıklarından kaynaklanmadığı bilgisi, İspanyol üreticiler açısından çok gecikmeli geldi, ülkenin güneyinde tonlarca yeni toplanmış salatalık imha edildi.

İspanya hükümeti, sebze üreticileri için tazminat talep ederken, Başbakan Yardımcısı Alfredo Perez Rubalcaba, Hamburg yetkililerine karşı yasal girşimde bulunabileceklerini söyledi.