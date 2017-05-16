Rusya Savunma Bakanlığı: Tüm WannaCry saldırıları püskürtüldü

Rusya Savunma Bakanlığı, WannaCry adlı fidye yazılımı üzerinden başlatılan tüm siber saldırıların püskürtüldüğünü açıkladı.

Üst düzey bir bakanlık yetkilisinin Rus basınına yaptığı açıklamada, bakanlığın WannaCry saldırılarını zamanında tespit ettiğini ve tüm saldırıları hızlı bir şekilde önlediğini ifade etti.

200 binden fazla kişi etkilendi

Geçen hafta cuma günü WannaCry adlı fidye yazılımı üzerinden başlatılan siber saldırı, yaklaşık 150 ülkede 200 binden fazla kişiyi etkilemişti.

İngiltere'de Ulusal Sağlık Hizmeti (NHS), Almanya'da demiryolu ulaşım ağı Deutsche Bahn, İspanya'da telekomünikasyon şirketi Telefonica, ABD'de taşıma ve gönderi devi FedRx ve Rusya İçişleri Bakanlığı, dünya çapında etkilenen kurumlar arasında yer alıyor.