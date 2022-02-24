Rusya Savunma Bakanlığı: Operasyonda Ukrayna'nın askeri tesisleri hedef alınıyor

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna askeri tesislerinin Rus hassas silahlarıyla hedef alındığını açıkladı.

RT'de yer alan habere göre, Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna'daki operasyon kapsamında ülkedeki askeri tesislerin hedef alındığını açıkladı.

Hassas silahların askeri altyapı, hava savunma tesisleri, limanlar, havaalanlarında kullanıldığı belirtildi.

Rusya ordusu, Ukrayna şehirlerine saldırı yapmadıklarını iddia etti ve Ukraynalı sivillerin tehdit altında olmadığını belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de bugün yaptığı açıklamada askeri tesislerin saldırı altında olduğunu doğruladı.

Rusya'nın saldırıları üzerine Ukrayna'da sıkıyönetim ilan edildi.