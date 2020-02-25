Rusya Savunma Bakanlığı, İdlib'de yerleşim yerlerinin vurulduğu haberlerini yalanladı

T24 Dış haberler

Rusya Savunma Bakanlığı, dün İdlib'de çeşitli noktaları vurduğuna dair haberleri yalanladı.

TASS haber ajansının aktardığı bakanlık açıklamasında, "Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin, Rusya Hava Kuvvetleri'nin Suriye'nin İdlib bölgesinde iki yerleşim yerini vurduğu iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır" ifadeleri yer aldı.

Anadolu Ajansı dün, İdlib'de Rus savaş uçaklarının 18 sivil yerleşime hava saldırısı düzenlediğini aktarmıştı.

Öte yandan, bir diğer Rus haber ajansı olan Interfax'ın ordu kaynaklarına dayandırdığı haberine göre; Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde Rusya ile yapılan ortak devriyelere tekrar katılmaya başladı.