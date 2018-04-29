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BBC Türkçe

Rusya sandık başında, favori yine Putin

65 yaşındaki Devlet Başkanı Vladimir Putin 4. kez 6 yıllığına aynı koltuğa oturmak için yarışıyor. Bugün yapılan devlet başkanlığı seçiminin favorisi yine Putin. İlk sonuçların bu akşam açıklanması bekleniyor.

29 Nisan 2018 20:30

Rusya devlet başkanını seçmek için bugün sandık başına gitti. Seçimin favorisi Devlet Başkanı Vladimir Putin 4. kez 6 yıllığına aynı koltuğa oturmak için yarışıyor.

Rusya'nın doğusundaki sandıklar Türkiye saatiyle 01:00'de açıldı.

Başkent Moskova'da da saat 10:00 itibarıyla oy kullanma işlemleri başladı.

İlk sonuçların bu akşam açıklanması bekleniyor.

Hiçbir adayın yüzde 50'den fazla oy alamaması durumunda en fazla oy alan iki aday ikinci tura kalacak.

7 adaya karşı yarışan Putin, devlet başkanlığı görevini yürütmesini sağlayacak her sonucu zafer olarak göreceğini söyledi.

65 yaşındaki Putin 1999'da ülkenin başına geçmiş, o tarihten sonra dönem dönem başbakan ve devlet başkanı olarak Rusya siyasetine yön vermişti.

Putin'in rakipleri arasında milyoner komünist Pavel Grudinin, eski televizyon yıldızı Ksenia Sobçak ve milliyetçi Vladimir Zhirinovski bulunuyor.

En popüler muhalif aday Aleksey Navalny'nin seçime katılması ise hakkındaki mahkeme kararı nedeniyle yasaklanmıştı. Navalny bu nedenle seçmenleri boykota çağırıyor.

Yerel basına göre Rusya'nın bazı bölgelerinde halka oy kullanmaları durumunda yerel dükkanlarda ücretsiz yemek veya indirim veriliyor.

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