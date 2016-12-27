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Deutsche Welle

Rusya: Şam ateşkes girişimlerinde bulunuyor

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Şam yönetiminin çatışmaların sonlanması için muhaliflerle görüşme girişimlerinde bulunduğunu açıkladı. Lavrov, Çavuşoğlu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

27 Aralık 2016 19:22

Rus haber ajansı Interfax, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Esad yönetiminin çatışmaların sona erdirilmesi için muhaliflerle görüşme girişiminde bulunduğunu söyledi. Girişimin Rusya, Türkiye ve Şam yönetiminin Astana'da yapılması planlanan konferansa muhaliflerin de dâhil edilip edilmeyeceğiyle ilgili olduğu belirtildi. Ancak Şam yönetiminin ülkedeki hangi muhalif gruplarla görüşeceğine dair bilgi verilmedi.

HNC: Bilgimiz yok

Suriye Muhalefeti Yüksek Müzakere Komitesi (HNC) Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, "Şam yönetimi ile muhalifler arasında görüşmelere yönelik bir girişim olduğuna dair bilgileri olmadığını” belirtti. RIA haber ajansı ise diplomatik çevrelere dayandırdığı haberinde, Rus ve Türk askeri yetkililerin Suriyeli muhaliflerle ülke ateşkese ilişkin Ankara'da görüşeceklerine yer verdi.

Lavrov-Çavuşoğlu görüşmesi

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rus mevkidaşı Lavrov'un yaptıkları telefon görüşmesinde Astana'da planlanan Suriye görüşmelerinin ayrıntılarını ele aldıkları bildirildi. Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ikilinin Suriye'deki iç savaşın nasıl bitirilebileceğini, muhalif gruplarla terörist grupların birbirinden ayrılması gerektiği konularında görüştükleri belirtildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kazakistan'ın daveti üzerine Rusya, Türkiye, İran ve Suriye'nin başkent Astana'da yeni barış görüşmeleri başlatılması konusunda uzlaştığını açıklamıştı. Daha önce Birleşmiş Milletler öncülüğünde ABD ve Suudi Arabistan'ın da katılımıyla Cenevre'de yürütülen barış görüşmelerinde başarı sağlanamamıştı. Bu görüşmelere Suudi Arabistan destekli Suriye Muhalefeti Yüksek Müzakere Komitesi katılmıştı.

©Deutsche Welle Türkçe

Reuters/DW/GA/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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