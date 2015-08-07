T24 LogoT24 Logo
Dünya

Rusya, sahte 'Türkiye' serfitikalı 73 ton şeftali ve nektarini imha etti

Ürünlerin Türkiye’de üretildiğini gösteren sahte belgelerden dolayı imha edildiğini ortaya çıktı

07 Ağustos 2015 00:51

Rusya, Belarus üzerinden getirilen ve üzerlerinde “Türkiye üretim” yazan sahte belgeli 73 ton şeftali ve nektarini imha etti.

Cihan Haber Ajansı’na (Cihan) konuşan Rusya Federal Bitki Koruma ve Karantina Servisi (Rosselhoznadzor) Başkanı Danışmanı Aleksey Alekseyenko, Minsk-Moskova yolunda yük taşıyan 3 araçta bulunan 73 ton şeftali ve nektarinin Türkiye’de üretildiğini gösteren sahte belgelerden dolayı imha edildiğini ifade etti. 

Hürriyet'te yer alan habere göre, Alekseyenko, "Yükün Yunanistan, Moldova ve Belarus üzerinden geldiğini gösteren belgeleri inceledik. Türkiye’nin ilgili mercilerinin böyle bir belge vermediğini ortaya çıkardık. Dolayısıyla ürünlerin imha edilmesine karar verdik.” dedi.
Rosselhoznadzor üst düzey yetkilisi, bu yılın ilk 7 ayında Belarus üzerinden sahte belgeli Türk gıda ürünlerinin sayısının ciddi oranda arttığı uyarısında da bulundu. Alekseyenko, Türk makamlarından konuyla ilgili incelemelerde bulunmasını istedi.

Daha önce de Cihan’a konuşan Alekseyenko, Türk meslektaşlarını işbirliğine davet ederek, “Bu durum ikili ekonomik ilişkileri etkileyebilir. Rus ve Türk firmalarına ciddi zarar verebilir. Örneğin Arnavutluk ile bu sahte belgeli ürünler yüzünden işbirliğimizi askıya aldık. Türk meslektaşlarımıza da sahte belgeler ile ilgili gereken inceleme ve araştırmanın yapılması ve bu yönde çalışmaların artırılması isteğinde bulunuyoruz. Rusya olarak Türkiye’de gıda ürünleri ile ilgili sertifika sağlayan ve onaylayan kurumlarla işbirliğimiz olduğu için bu tür sahte belgeleri ortaya çıkarabiliyoruz. Bu konuda yapılan çalışmalar ve işbirliğimizin artırılması ikili ekonomi ilişkilerinin yararına olacağını düşünüyoruz.” şeklinde uyarmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in’nın kararıyla 6 Ağustos’tan itibaren Rusya Federasyonu’na sokulmaya çalışılacak tüm Avrupa ürünlerinin sınır kapılarında imha edilecek. 
Ukrayna krizi nedeniyle 25 Haziran’da Avrupa Birliği’nin Rusya’ya yönelik yaptırımları 6 ay süre ile uzatmasının ardından, Rusya hükümeti de tepki olarak Batılı ülkelere uyguladığı gıda ambargosunu 1 yıl daha uzatmıştı

ETİKETLER

şeftalinektarinrusyatürkiyebelarushaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24