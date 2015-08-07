Rusya, sahte 'Türkiye' serfitikalı 73 ton şeftali ve nektarini imha etti

Rusya, Belarus üzerinden getirilen ve üzerlerinde “Türkiye üretim” yazan sahte belgeli 73 ton şeftali ve nektarini imha etti.

Cihan Haber Ajansı’na (Cihan) konuşan Rusya Federal Bitki Koruma ve Karantina Servisi (Rosselhoznadzor) Başkanı Danışmanı Aleksey Alekseyenko, Minsk-Moskova yolunda yük taşıyan 3 araçta bulunan 73 ton şeftali ve nektarinin Türkiye’de üretildiğini gösteren sahte belgelerden dolayı imha edildiğini ifade etti.



Hürriyet'te yer alan habere göre, Alekseyenko, "Yükün Yunanistan, Moldova ve Belarus üzerinden geldiğini gösteren belgeleri inceledik. Türkiye’nin ilgili mercilerinin böyle bir belge vermediğini ortaya çıkardık. Dolayısıyla ürünlerin imha edilmesine karar verdik.” dedi.

Rosselhoznadzor üst düzey yetkilisi, bu yılın ilk 7 ayında Belarus üzerinden sahte belgeli Türk gıda ürünlerinin sayısının ciddi oranda arttığı uyarısında da bulundu. Alekseyenko, Türk makamlarından konuyla ilgili incelemelerde bulunmasını istedi.



Daha önce de Cihan’a konuşan Alekseyenko, Türk meslektaşlarını işbirliğine davet ederek, “Bu durum ikili ekonomik ilişkileri etkileyebilir. Rus ve Türk firmalarına ciddi zarar verebilir. Örneğin Arnavutluk ile bu sahte belgeli ürünler yüzünden işbirliğimizi askıya aldık. Türk meslektaşlarımıza da sahte belgeler ile ilgili gereken inceleme ve araştırmanın yapılması ve bu yönde çalışmaların artırılması isteğinde bulunuyoruz. Rusya olarak Türkiye’de gıda ürünleri ile ilgili sertifika sağlayan ve onaylayan kurumlarla işbirliğimiz olduğu için bu tür sahte belgeleri ortaya çıkarabiliyoruz. Bu konuda yapılan çalışmalar ve işbirliğimizin artırılması ikili ekonomi ilişkilerinin yararına olacağını düşünüyoruz.” şeklinde uyarmıştı.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in’nın kararıyla 6 Ağustos’tan itibaren Rusya Federasyonu’na sokulmaya çalışılacak tüm Avrupa ürünlerinin sınır kapılarında imha edilecek.

Ukrayna krizi nedeniyle 25 Haziran’da Avrupa Birliği’nin Rusya’ya yönelik yaptırımları 6 ay süre ile uzatmasının ardından, Rusya hükümeti de tepki olarak Batılı ülkelere uyguladığı gıda ambargosunu 1 yıl daha uzatmıştı