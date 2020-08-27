Rusya Sağlık Bakanı Murashko: 3 aşı daha tescil sürecinde

Rusya Sağlık Bakanı Mikhail Murashko, daha önce tescil edilen potansiyel yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısının haricinde 3 aşının daha tescil sürecinde olduğunu açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2 hafta önce bir potansiyel Koronavirüs aşısının tescil edildiğini açıklamasının ardından Sağlık Bakanı Mikhail Murashko, bugün yaptığı açıklamada "Şu anda 3 aşı daha tescil sürecinde" dedi.

Aşıların üretiminin Rusya'da yapılacağını söyleyen Murashko, aşı çalışmasının hem iç hem dış gelişme olduğunu ifade etti.

Daha önce de Putin de konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Rusya'nın ikinci bir Covid-19 aşısının Eylül'de hazır olacağını belirtmişti. Putin'in, yeni aşının, 11 Ağustos'ta Rusya'da tescil edilen ilk aşı kadar etkili olmasını umduğunu ifade ettiği belirtildi.

Süreç yıllar sürebiliyor

Bir aşının yaygın olarak kullanılabilmesi için 3 aşamada insanlar üzerinde test edilmesi gerekiyor. Klinik denemelerin ilk aşamasında, az sayıdaki gönüllü sağlıklı denek üzerinde aşı adayının güvenli olup olmadığı ve olası yan etkileri araştırılıyor.

İkinci aşamada, güvenilirliği doğrulanan aşı adayının etkinliği 100’den fazla denek üzerinde test ediliyor.

Üçüncü ve son aşamada ise aynı işlem birkaç bin denekle tekrarlanıyor. Tüm bu süreç yıllar alabiliyor.

Rusya'nın tescil ettiği ilk aşı, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) protokollerine göre hâlâ klinik denemelerin üçüncü ve son aşamasından geçiyor olsa da Rus sağlık yetkilileri, aşının Koronavirüs'e karşı stabil bağışıklık üretme kabiliyetine sahip olduğunu kanıtladığını ifade ediyor.

Putin, geçen haftalarda video konferans yoluyla yetkililerle yaptığı toplantıda, ülkesinde Covid-19 aşı çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulunmuş, "Bildiğim üzere bugün sabah dünyada ilk kez yeni tip Koronavirüs aşısı tescil edildi. Aşı, sağlam bağışıklık sistemini oluşturuyor ve gerekli tüm denetimlerinden geçti" bilgisini paylaşmıştı.