Rusya Sağlık Bakanı: Koronavirüs aşısının ilk partisi iki hafta içerisinde hazır olacak

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Rusya Sağlık Bakanı Mikail Muraşko, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dün tescillendiğini açıkladığı Koronavirüs aşısının ilk partisinin 2 hafta içinde üretileceğini ve kullanıma hazır olacağını bildirdi.

Muraşko, "Bugün kalite kontrolleri yapılıyor. İki hafta içinde aşının ilk partisi risk grubundaki sağlık çalışanlarına götürülecek" dedi.

Bakan, aşının sadece gönüllü olan sağlık çalışanlarına yapılacağını ve yan etkilerinin yeni geliştirilen bir telefon aplikasyonuyla takip edileceğini söyledi.

Rusya'da Moskova Gamaleya Enstitüsü tarafından geliştirilen "Sputnik-V" isimli Covid-19 aşısı dün Rusya Sağlık Bakanlığı'ndan tescillendi. Rusya'nın aşı çalışmalarında insan üzerinde test aşaması 2 aydan kısa sürdü.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Rusya'daki Covid-19 aşısı çalışmalarının takip edildiğini bildirerek, yeni tip Koronavirüs'e karşı verilen mücadelede sürecin hızlandırılmasının aşı güvenliğinden ödün vermek anlamına gelmeyeceği konusunda uyarıda bulundu.