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Koronavirüs

Rusya Sağlık Bakanı: Koronavirüs aşısı ücretsiz yapılacak

Rusya, Koronavirüs aşısında klinik testlerin tamamlandığını açıklamıştı

02 Ağustos 2020 10:03

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, ülkede yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısının ücretsiz yapılacağını duyurdu.

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, klinik denemeleri tamamlanan Covid-19 aşısına ilişkin bilgilendirmede bulundu. Muraşko, bugünkü basın toplantısında, "Koronavirüs aşısının, devlet bütçesinden karşılanmasını planlıyoruz. Dolayısıyla aşı kampanyası planlı olacak" dedi.

Bakan, daha önceki açıklamasında, Gamalei Merkezi’nde geliştirilen aşının klinik testlerinin tamamlandığını ve aşının tescil edilmesi için evrak paketinin hazırlandığını bildirerek geniş kapsamlı aşı kampanyasının ekimde planlandığını söylemişti.

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