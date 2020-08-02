Rusya Sağlık Bakanı: Koronavirüs aşısı ücretsiz yapılacak

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, klinik denemeleri tamamlanan Covid-19 aşısına ilişkin bilgilendirmede bulundu. Muraşko, bugünkü basın toplantısında, "Koronavirüs aşısının, devlet bütçesinden karşılanmasını planlıyoruz. Dolayısıyla aşı kampanyası planlı olacak" dedi.

Bakan, daha önceki açıklamasında, Gamalei Merkezi’nde geliştirilen aşının klinik testlerinin tamamlandığını ve aşının tescil edilmesi için evrak paketinin hazırlandığını bildirerek geniş kapsamlı aşı kampanyasının ekimde planlandığını söylemişti.