Rusya Sağlık Bakanı: DSÖ'nün Covid-19 ile mücadeledeki çabalarını destekliyoruz

İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleşen 73. Dünya Sağlık Asamblesi'nin (DSA) açılışında konuşma yapan Muraşko, Rusya'nın DSÖ'nün Covid-19 salgınıyla mücadeledeki çabalarını desteklediğini ifade etti.

"Rusya, DSÖ'nün uluslararası işbirliğinin lideri olarak güçlendirilmesini savunuyor"

Muraşko, "DSÖ'nün yeni Koronavirüs pandemisi ile mücadeledeki çabalarını tümüyle destekliyoruz. Rusya Federasyonu, DSÖ'nün sağlık hizmetleri alanındaki uluslararası işbirliğinin lideri olarak güçlendirilmesini savunuyor. Örgütün Covid-19 ile mücadelede çok taraflı çabaların koordinasyonundaki önemli rolünü vurguluyoruz" diye konuştu.

Muraşko ayrıca Rusya'nın DSÖ'ye yeni Koronavirüsle mücadelede finansal ve metodolojik destek sağladığını, Rus uzmanların ise salgın ile mücadele kapsamında DSÖ'nün ülke misyonlarına katıldıklarını hatırlattı.