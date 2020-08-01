Rusya Sağlık Bakanı: Covid-19 aşısında klinik testler tamamlandı

Rusya Sağlık Bakanı Mikhail Murashko, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısının klinik testlerinin tamamlandığını açıklayarak, "Aşı Ekim ayına hazır olacak" dedi.

Sağlık Bakanı Mikhail Murashko yaptığı açıklamada, Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Enstitüsü tarafından daha önce hayvanlar üzerinde tamamlanan aşı testlerinin insanlar üzerinde de tamamlandığını ifade etti. Bakan Murashko, Ekim ayında aşının kullanıma hazır olacağını duyurdu.

Murashko, “Covid-19 aşısının klinik denemeleri tamamlandı. Aşının resmi prosedürlerinin tamamlanması için raporlama çalışmalarına devam ediliyor” diye konuştu. Murashko, izinleri tamamlandıktan sonra önce doktorlar ve öğretmenlere uygulanacağını, bu kişilerin gözlem altında tutulacağını ifade etti.