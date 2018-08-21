Rusya, S-400'lerin ödemesinin büyük kısmını Rus Rublesi ile istiyor

Moskova Yönetimi, İstanbul’da 7 Eylül’de Türkiye, Rusya, Almanya ve Fransa liderlerinin katılımıyla yapılması planlanan dörtlü Suriye zirvesi hakkında açıklama yaptı. Rusya ile Türkiye arasında yapılan S-400 hava savunma sistemleri anlaşmasının bedeli olan 2.5 milyar doların büyük kısmının Rus rublesiyle açılacak krediyle karşılanması planlanıyor.

Hürriyet'ten Nerdun Hacıoğlu'nun haberine göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ortadoğu Özel Temsilcisi Mihail Bogdanov, “Rusya olarak dörtlü Suriye zirvesi için Almanya ile temaslarımızı başlattık. Fransa ile de benzer çalışmalarımız sürüyor. Türk tarafıyla yürüttüğümüz yoğun trafikten ise bahsetmek bile yersiz. Tüm ilgili taraflarla yapılan görüşmeler neticesinde çok yakında yine Türk tarafıyla önemli ve enteresan yeni bir görüşmemiz olacak” dedi. Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, önceki gün yaptığı açıklamada, Putin-Merkel görüşmesinde dörtlü zirvenin gündeme geldiğini belirterek, ikilinin öncelikle yardımcılar ve uzmanlar düzeyinde görüşme yapılması konusunda anlaştığını ifade etmişti.

Öte yandan, Rusya’nın dış ülkelerle askeri işbirliğinden sorumlu Federal Askeri Teknolojileri İşbirliği Ajansı’ndan Dmitriy Şugayev, Moskova’nın yabancı ülkelere silah satışında dolar kullanmaktan vazgeçmeyi ciddi olarak düşünmeye başladığını açıkladı.

Rusya ile Türkiye arasında yapılan S-400 hava savunma sistemleri anlaşmasının bedelinin 2.5 milyar dolar olduğu biliniyor. Bu paranın bir kısmı Ankara tarafından nakit ödenerek, aslan payının Rus rublesiyle açılacak krediyle karşılanması planlanıyor. Dolayısıyla Ankara’nın S-400 sistemleri için yatırdığı ilk kapora dışında tek bir dolar ödememesinin yolu açılmış olacak.