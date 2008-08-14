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Rusya rest çekti

Rusya Dışişleri Bakanı'nın, "Gürcistan'ın toprak bütünlüğü hakkında konuşmayı unutun" sözüne ABD'de sert tepki geldi: "Bu tam anlamıyla kabad

14 Ağustos 2008 03:00

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, "Gürcistan'ın toprak bütünlüğü hakkında konuşmayı unutun" sözüne ABD'de çok sert tepki geldi ve Moskova, Washington tarafından "yaygaracılık, kabadayılıkla" suçlandı.

Beyaz Saray basın sözcüsü Dana Perino, Lavrov'un sözlerine ilişkin yaptığı açıklamada, Başkan George Bush yönetiminin, Moskova'dan gelen bu tür ifadeleri "kelimenin tam anlamıyla yaygaracılık, kabadayılık" olarak değerlendirdiğini ve Amerikalı yetkililerin bu tür ifadeleri "herhangi bir şekilde dikkate almayacaklarını" söyledi. 

Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev'in Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Güney Osetya ve Abhazya liderleriyle görüştüğü haberleriyle aynı anda yaptığı yazılı açıklamada, Tiflis'in toprak bütünlüğüyle ilgili Moskova'nın tavrını ortaya koydu. ''Gürcistan'ın toprak bütünlüğü hakkında konuşmayı unutabilirsiniz'' diyen Lavrov, ''Çünkü Güney Osetya ve Abhazya'yı, tekrar Gürcistan  devleti içinde yer alma mantığına zorlama konusunda ikna etmenin imkansız olduğuna inanıyorum'' ifadesini kullandı.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice da Rusya'nın, sağlanan ateşkese sadık kalması çağrısını yineledi. Dışişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada, Rusya'nın Gürcistan'a karşı askeri yığınağa devam ettiği ve bu durumdan derin kaygı duyulduğu
belirtildi.

Bakanlık sözcüsü Robert Wood, yaptığı açıklamada, "kaygılıyız, durum ciddi" diyerek, Rusya'nın, sözünde durmasını istedi.

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