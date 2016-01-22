'Rusya, PYD ile Kamışlı'da incelemede bulundu' iddiası

Rus askeri heyetinin 16 Ocak’ta askeri bir uçakla Rusya’nın Esad rejimi ve PYD’nin kontrolünde bulunan Mardin’in Nusaybin ilçesinin karşısındaki Kamışlı’ya geldiği ve heyete bazı PYD’liler de eşlik ettiği iddia edildi.

Hürriyet'ten Uğur Ergan'ın, Türk güvenlik birimlerine dayandırdığı bilgiye göre askeri teknik uzmanlardan oluşan Rusya Güvenlik Servisi’den (FSB) bir heyet hem Kamışlı Havaalanı’nda hem de havaalanına yakın bölgelerde kapsamlı incelemelerde bulundu.

Ankara, Kamışlı’ya Rus Korgeneral başkanlığında giden heyetin Rus Askeri İstihbarat Teşkilatı’nın (GRU) önemli isimlerinden oluştuğuna dair bilgilere sahip. GRU’nun Başkanı Igor Sergun 5 Ocak’ta Moskova’da yaşamını yitirmişti. Sergun’un sır ölümü, Suriye konusunda Putin’le ayrı düştüğü için öldürüldüğü iddialarına neden olmuştu.

Radarlarla takip edecek

Ankara, Rusya’nın Kamışlı’da büyük bir askeri hava üssü kuracağını değerlendiriyor. Türk güvenlik birimlerinin ulaştığı bazı bilgiler Kamışlı’daki mevcut havaalanındaki pistin savaş uçakları ile nakliye uçaklarının iniş ve kalkışına uygun hale getirileceği ve hangarlar kurulacağını gösteriyor. Bu durumda Rusya’nın Kamışlı’yı Türkiye’nin bölgedeki hareketliliğini çok daha yakından takip edecek şekilde radarlarla donatacağına kesin gözle bakılıyor.

ABD'li yetkililer de aynı görüşte

Amerikan Fox News televizyonuna konuşan ABD'li yetkililer de Rusya'nın, Türkiye sınırı yakınlarında Suriye'de yeni bir üs için hazırlıklara başladığı izlenimine sahip olduklarını açıkladı. Savunma yetkilileri, Rusya'nın Eylül ayında Esad rejiminin kalesi niteliğindeki Lazkiye'de yaptığına benzer olarak başka bir hava üssü kurabileceğini düşünüyor. Gizlilik kaydıyla Fox News’e konuşan bir yetkili, "Yeni bir Lazkiye süreciyle karşı karşıya kalabiliriz” dedi. Haberde bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettiği belirtilen yetkili, "Bu Rusya'nın Türklerle dalaşmasının bir başka örneği” ifadesini kullandı. Öte yandan Fox News, Rusya'nın Kamışlı'daki havalimanına savaş jetleri dâhil herhangi bir hava aracını konuşlandırdığına dair bir belirti olmadığını belirtti. Ancak haberde, ABD'li yetkililerin bu durumun "an meselesi" olduğundan endişe ettiği de vurgulandı.

Gizli servis (FSB) de geldi

Türk güvenlik birimleri dün akşam saatlerinde Rusya Güvenlik Servisi’den (FSB) bir heyetin Kamışlı’da olduğunu belirledi. FSB heyetinin de hem PYD, hem de Kamışlı’daki Esad rejimi yetkilileriyle bir araya geldiği, havaalanı civarında incelemelerde bulunduğu gözlendi.