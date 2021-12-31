Rusya, protest punk rock grubu Pussy Riot'ın iki üyesini "yabancı ajan" ilan etti

T24 Dış Haberler

Rusya, feminist protest punk rock grubu Pussy Riot'un iki üyesini "yabancı ajan" ilan etti.

Grubun kurucu üyesi Nadejda Tolokonnikova ve Nika Nikulşina'nın adları Adalet Bakanlığı'nın "yabancı ajanlar" listesine eklendi.

32 yaşındaki Tolokonnikova, 2012'de Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rus Ortodoks Kilisesi ile bağlantılarını Kurtarıcı İsa Katedrali'nde protesto eden bir performansa katıldığı için tutuklanmıştı.

Adalet Bakanlığı listeye Pussy Riot üyelerinin yanı sıra bağımsız haber sitesi Holod'un yazıişleri müdürü Taisiya Bekbulatova, hicivci Viktor Şenderoviç ve eski Kremlin danışmanı Marat Gelman'ı da ekledi.

Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bu insanlar sayısı tam bilinmeyen çemberlere yabancı fon alarak materyal dağıtıyor" denildi.

"Yabancı ajan" listesinde artık 100'den fazla isim bulunuyor.