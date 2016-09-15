Rusya porno sitelerini kapattı, Pornhub Twitter'dan seslendi: Size premium paket verirsek siteyi açar mısınız?

Rusya'da medya denetleme kuruluşu Roskomnadzor, dünyada en çok ziyaret edilen porno sitelerinden olan Pornhub ve Youporn'a erişimi ani bir kararla durdurdu. Ruslar karara sosyal medyadan tepki gösterdi.

Sputnik Türkiye'nin haberine göre Rusya'nın RTÜK'Ü olarak bilinen Roskomnadzor, salı günü ani bir kararla dünyanın en popüler porno sitelerinden Pornhub ve Youporn'a girişi tüm ülkede engelledi. Engel kararına gerekçe olarak sitenin yasadışı porno materyalleri yayması gösterilirken binlerce sosyal medya kullanıcısı siteye getirilen yasağı protesto etti.

Bunlar arasında tepkilerini çok yaratıcı cümlelerle dile getirenler de oldu.

​Örneğin bir kullanıcı "Pornhub da engellendiğine göre artık bir web tarayıcısı kullanmak için sebep görmüyorum" diye yazdı.​Başka bir kullanıcı ise "Sahip olduğumuz bir şeyi kaybettiğimiz zaman değerini anlıyoruz. Kaybedince de ağlıyoruz. Elveda #Pornhub" şeklinde mesaj bıraktı.

Bir başkası ise "İnterneti sadece onun için kullanıyordum. Nur içinde yat Pornhub" diye yazdı.​Bir kişi, "İyiki Belarus'ta yaşıyorum, Rusya'da değil" şeklinde tweet attı.​Diğer bir kullanıcı ise "Seçim haftasında mı bu engeli getirdiler. Çok cesurlarmış" diye yazdı.​Roskomnadzor, geçen yıl da Pornhub'ın Rusça yayın yapan yerel bir versiyonuna erişimi engellemişti.

Yasağa alternatif olarak daha çok sosyalleşmeyi önerdi

Öte yandan Roskomnadzor'a Twitter hesabından da isyan eden kullanıcılar, 'Madem bu siteleri kapatıyorsunuz, bize alternatif siteler önerir misiniz?" diye yazdı. Kurum da buna karşılık olarak resmi hesabından, "Alternatifiniz dışarı çıkarak biraz daha fazla sosyalleşmek olabilir" diye yazdı. Kurumun twitter hesabına Youporn'un resmi hesaplarından birinden de sıra dışı bir teklif geldi. Pornhub ARIA hesabı kurumdakilere hitaben "Size Pornhub Premium (Ücretli) Hesabı hediye etsek bu yasağı kaldırır mısınız?" şeklinde tweet attı. Kurumun buna cevabı da "Biz bu pazarda değiliz. Ve demografi de bir ticari ürün değildir" şeklinde oldu.

Kurumun kendi sitesi de engellenmişti

Ülkede daha önce Wikipedia, Apple's iCloud, YouTube gibi popüler siteler ve hatta Roskomnadzor'un kendi resmi sitesi bile erişim engeliyle karşılaşmıştı.