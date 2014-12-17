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Ekonomi

Rusya piyasaya doğrudan müdahale etti, ruble yüzde 5 değer kazandı

Dolar/ruble kuru dün 80 seviyesinin üzerine çıkarak tarihi zirveyi görmüştü

17 Aralık 2014 12:45

Piyasalarda yaşanan çalkantının ardından Rusya harekete geçti. Rusya Maliye Bakanlığı, para birimi rublede yaşanan sert değer kaybının ardından piyasaya doğrudan müdahale etti. Ruble, Maliye Bakanlığı’nın döviz stokundan satışa başladığı açıklamasının ardından hızla değer kazandı.

Habertürk’te yer alan habere göre, ruble, dolar karşısında değer kaybını bu sabah da devam ettirerek dolar karşısında yüzde 5'in üzerinde kayıpla güne başlamıştı. Dolar/ruble kuru dün 80 seviyesinin üzerine çıkarak tarihi zirveyi görmüştü.  Müdahalenin ardından ruble, dolar karşısında yüzde 5’in üzerinde değer kazanarak 64.37 seviyesine indi.

 

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