Rusya'da rublenin düşüşü durdurulamıyor

ABD Başkanı Barack Obama’nın Almanya Başbakanı Angela Merkel ile beraber beş ay önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e ilettikleri “Ukrayna’ya müdahalenin faturasını Rusya çok ağır ödeyecek” uyarısı sonuç vermeye başladı. Rusya Merkez Bankası'nın sert faiz artışına rağmen dolar/ruble ilk kez 80 seviyesini aşarak yeni bir rekor kırdı.

Rusya’nın şok faiz artırımı rubledeki düşüşü frenleyemedi. Dolar/ruble ilk kez 80 seviyesini aşarak yeni bir rekor kırdı. Rusya’nın risk primini gösteren 5 yıllık CDS’leri de 34 baz puan artışla 581 puanla 5,5 yılın zirvesine yükseldi.

Hürriyet’ten Nerdun Hacıoğlu’nun haberine göre, Rusya Merkez Bankası, rubledeki düşüşü önlemek için dün politika faizini 6,5 puan artışla yüzde 17’ye çıkarmıştı.

Ruble değer kaybettikçe TL de kaybediyor

Bugün piyasalarda ruble ile TL arasındaki hareketlerin paralelliği de dikkat çekiyor. 1 doların 73 rubleye ulaşarak rekor kırmasının ardından dolar TL'ye karşı da yükselmeye başladı. Gün içinde 1 dolar 2.3430 TL ile en düşük seviyesini görürken Rusya'daki rekor üzerine yeniden yükselerek 14:13 itibariyle 2.41 TL'ye kadar çıktı.

Borsada kriz

Rusya menkul kıymetler borsası ise günlük yüzde onluk düşüşle ülkeyi 1998 kriz yıllarına geri götürdü. Rusya Merkez Bankasının resmi döviz kuruyla serbest piyasa kuru arasındaki fark pazartesi akşamı %6 seviyesine ulaştığında (kara borsa oluşma sinyali) kritik karar alındı. merkez bankası faiz oranını yüzde 10,5’ten bir çırpıda yüzde 17’ye çıkardı. Ancak astronomik faiz artışı ancak iki saat etkili olabildi. Salı sabahı borsa açılışında ruble dolar ile avro karşısında 5 ruble ucuzladı, ancak şok etki uzun sürmedi. Öğle saatlerinde dövizde yukarıya doğru tırmanış yeniden başladı.

Rusya ekonomisinde yaşanan kritik gelişmeler karsında Kremlin Sarayı topun ağzına Başbakan Dmitriy Medvedev ile Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiulina’yı koydu. Şok faiz artırımıyla ilgili Kremlin Sarayı’na yöneltilen soruyu yanıtlayan Devlet Başkanı Vladimir Putin’in basın danışmanı Dmitriy Peskov, “Bu konuda Kremlin Sarayı yorum yapmayacak. Faiz oranları ülkemizde bağımsız kurum Merkez Bankası yetkisinde. Genel ekonomik durumdan ise Rusya hükümeti sorumludur” dedi.

Rusya’da milli gelirin önümüzdeki yıl petrol fiyatlarına bağlı olarak %1- %5 düşüş kaydedeceği Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiulina tarafından kaçınılmaz gerçek olarak kabul edilirken, şoklardan bir parça kendine gelen halk kara mizah esprileri üretmeye başladı. Son günlerde sosyal ağlarda popüler fırkalardan biri Putin ile ilgili. Fırka şöyle: Ekonomik zorlukların belirdiği Rusya’da Putin halkla görüşüyor.

Her geçen gün değerinden yüzde 8-10 değer kaybeden Ruble, halkı zararın neresinden dönülürse kardır mantığıyla davranmaya itti. Elinde belirli ruble birikimi bulunanlar aşırı pahalı dolar veya avro satın almak yerine dayanıklı tüketim mallarıyla mülke yöneldi. Satın alınan liste başı ürünler arasında televizyon, buzdolabı, çamaşır makinası, akıllı telefon, bilgisayar ve otomobil var. Elinde daha fazla ruble birikimi olanlar ise parasını mülke, apartman dairesi satın alma yolunu seçiyor. Sokaktaki insanları en fazla tedirgin eden birkaç konu da var. İlki halk işini kaybetmekten ve gelirinin düşmesinden endişe ediyor. İkinci önemli endişe yönetimin Rusya çapında dövize yasak getirilmesi. Ücüncü tedirgin edici konu ise bankalardaki hesapların dondurulması veya bankaların iflas etmesi. Rusya yasalarına göre bankalarda devlet güvencesi altında bulunan miktar 700 bin ruble. Şimdiki kur üzerinden (27 bin TL) civarında.