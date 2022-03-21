Rusya: Petrol ambargosu ABD'yi değil AB'yi vurur

Rus petrolüne yönelik ambargo uygulanması için bastıran Avrupa ülkelerine Moskova'dan uyarı geldi. Kremlin, böyle bir kararın Avrupa'ya "ciddi şekilde olumsuz etkileri" olacağını belirtti.Kremlin, Rus petrolüne yönelik olası bir ambargonun Avrupa'ya pahalıya mal olacağı uyarısında bulundu. Baltık ülkeleri dâhil bazı Avrupa devletleri, Ukrayna işgali nedeniyle Moskova'ya uygulanan yaptırımlar kapsamında Rus petrolüne ambargo koyulmasında ısrarcı. Almanya ise Rusya'dan enerji ithalatının tamamen durdurulmasına karşı çıkıyor. Avrupa Birliği dışişleri bakanları bugün Rusya'ya yönelik yeni yaptırımları ele almak için bir araya geliyor. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov ise gazetecilere yaptığı açıklamada petrol ambargosunun "herkesi vuracak bir karar olduğunu" söyledi. "Böyle bir ambargonun dünya enerji piyasasında çok ciddi bir etkisi olur. Avrupa'nın enerji dengesinde çok çiddi anlamda olumsuz etkisi olur" ifadesini kullanan Rus sözcü, çok karışık bir konu olarak tanımladığı olası bir petrol ambargosunun ABD'yi Avrupa'ya kıyasla çok daha az etkileyeceğini vurguladı. ABD Başkanı Joe Biden, Perşembe günü Brüksel'de Ukrayna konusunda yapılacak bir AB zirvesine katılacak. Zirvede enerji fiyatları ve tedarik güvenliği ele alınacak. ABD geçtiğimiz haftalarda Rus petrol ve gazına yasak getirmişti. İngiltere de Rusya'dan petrol ithalatına bu yıl içinde aşamalı olarak son verecek. "Görüşmelerde kaydadeğer ilerleme yok" Kremlin sözcüsü Peskov, Rusya ile Ukrayna arasındaki barış görüşmeleriyle ilgili de açıklamada bulundu. Şu ana kadarki buluşmalarda henüz Rusya lideri Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında görüşme yapılmasını sağlayacak düzeyde bir ilerleme kaydedilemediğini belirten Peskov, "İki başkan arasındaki bir görüşmeden bahsedebilmemiz için önce ev ödevinin yapılması lazım. Görüşmeler yapılmalı ve sonuçları üzerinde anlaşılmalı" dedi. Peskov, "Şu ana dek kaydadeğer bir ilerleme yok" diye ekledi. Peskov ayrıca görüşmelerde anlaşmaya varılması için Rusya'nın Ukrayna tarafından daha fazla gönüllülük gösterdiği yönündeki iddialarını yineledi. Kremlin sözcüsü, "Kiev üzerinde nüfuz sahibi olan" ülkelerden Ukrayna'yı "daha yapıcı" davranmaya teşvik etmelerini istedi. DW,AFP,rtr/CÖ,BK © Deutsche Welle Türkçe