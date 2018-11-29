Rusya pazarının en büyüklerinden 2019 için uyarı

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - AKDENİZ Turistik Otelciler ve İşletmeler Birliği\'nce (AKTOB) düzenlenen \'Uluslararası 8\'inci Resort Turizm Kongresi\'nde, Rusya\'nın en büyük tur operatörlerinden OTI ve Pegas\'ın üst yöneticileri, 2019\'da Rusya pazarı için düşüş olacağını öne sürdü.

\'Uluslararası 8\'inci Resort Turizm Kongresi\', \'Geleceğin turizmi, turizmin geleceği\' başlığıyla 28-29 Kasım\'da Antalya\'daki Miracle Hotel\'de düzenlendi. Kongrede; Rusya pazarına yönelik \'Rusya yeniden\' başlığı altında, Fehmi Köfteoğlu moderatörlüğünde, OTI Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Coşkun Yurt ve Pegas Turistik Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Akpınar\'ın konuşmacı olarak katıldığı oturum düzenlendi.

OTI Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Coşkun Yurt, 2018 yılında Rusya\'daki 9,5- 10 milyon paket tur kapasitesinin yarısının Türkiye\'ye geldiğini, Rusya paket tur pazarının yüzde 95\'ine yakınının Türklere ait 7 tur operatörü tarafından taşındığını söyledi. Mısır\'ın Rusya pazarına yeniden açılması durumunda, 2019\'da Türkiye\'ye yansımasını değerlendiren Yurt, \"Mısır açıldığı takdirde Türkiye\'nin nisan- mayısını ve sezon sonunu etkiler. Ekim ve kasımını çok önemli ölçüde etkiler. Haziran- eylül döneminde geçmişte de çok etkisi yoktu zaten. Yüksek sezonda denge oturur ama sezon öncesi ve sonrası Türkiye açısından sıkıntı yaratır\" dedi.

Gelecek yıl için Rusya pazarına yönelik önemli uyarıda bulunduğunu belirten Yurt, \"Rusya ve Ukrayna pazarında bir artış beklentisine girmenin yanlış, yanıltıcı ve zarar verici bir öngörü olduğunu düşünüyorum. Kontenjan planlaması yapılırken bu dikkate alınmalıdır. Rusya ve Ukrayna\'da fiyatlarımız yüzde 17 civarında arttı ve seneye de yüzde 15 civarında artış öngörülüyor. Rusya ve Ukrayna\'da böyle bir ekonomi yok. Üstelik oralarda devalüasyon yaşanmaya devam ediyor ve dolayısıyla artış beklemiyoruz. Küçük de olsa bir düşüş yaşanabilir\" diye konuştu.

Pegas Turistik Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Akpınar ise Rusya pazarında 2019 yılı için düşüş beklediğini dile getirerek, \"Sektörün çok pozitif olduğunu gördüm. Benim tavsiyem hepimizin ayaklarımızın daha sağlam yere basması. Dış pazarda yüzde 10 ve üzerinde artışlar bekleniyor. Sizi mutlu etmek istiyorum ama bir artış olmayacağını özellikle Rus pazarında belli bir düşüş bekliyorum. Bunun çeşitli sebepleri var. Kur, 4- 5 yıldır devam eden kriz, insanlarda yorgunluk, alım gücünde düşüklük, kendinden emin olmamak gibi bir sürü yan sebepler var ve maalesef düşecek\" dedi.

Kongrede; Hürriyet Gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök\'ün de katıldığı, moderatörlüğünü Kültür ve Turizm eski Bakanı Bahattin Yücel\'in yaptığı, Elif Dağdeviren\'in de konuşmacı olduğu \'Türkiye\'nin tanıtımında medyanın yeni rolü\' konusu da ele alındı.

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